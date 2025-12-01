ŠABAČKI STUDENTI BLOKADERI: Zborovi su nas ugrozili

STUDENTI blokaderi iz Šapca oglasili su se na društvenim mrežama i saopštili su da je Zbor građna ugrozio njihov integritet, a njihovo saopštenje prenosimo u celosti.

Foto: Printksrin X

- S obzirom na prolongiranu situaciju u šabačkom Zboru građana koja je pretila da ugrozi integritet našeg pokreta, smatramo da mi, kao šabački studenti u blokadi, imamo dužnost da se javno oglasimo. Naime, šabački Zbor građana već duže vreme služi kao platforma za propagiranje političkih stavova pojedinih stranačkih aktivista, koji su članovi različitih političkih partija, i njihovo međusobno sukobljavanje.

- Do kulminacije je došlo kada su pojedinci svoje svojstvo građanina u Zboru zamenili svojim već postojećim stranačkim identitetom, usled čega je njihov uticaj prevaziđao granice Zbora i direktno ugrozio naš pokret. Pomenuti stranački aktivisti uspeli su da se infiltriraju u naš pokret i šire svoju ideologiju preko posrednika. U ovom slučaju, posrednike je predstavljalo nekoliko studenata i srednjoškolaca, članova našeg pokreta.

- Na poslednjem zvaničnom sastanku šabačkih studenata u blokadi, kom su, pored studenata, prisustvovali i učenici šabačkih srednjih škola, određeni učesnici istog pod uticajem stranačkih aktivista doveli su u pitanje legitimno usvojene odluke sa prethodnog studentskog sastanka. Tom prilikom, došlo je do grubog kršenja pravila našeg pokreta, usled lobiranja i brojnih drugih neregularnosti. Ovakvo delovanje dovelo je do toga da volju studenata nadglasa stranački uticaj.

- Odluka velike većine studenata, nakon spornog sastanka, bila je da se pokret privremeno rasformira, jer u tom trenutku nije mogao da deluje autonomno, kakav je jedino legitiman. Šabački studenti povukli su se na nekoliko dana, nakon čega su doneli odluku o organizovanju novog sastanka, održanog u subotu, 29. novembra. Sastanku su ovoga puta prisustvovali samo studenti. S obzirom na to da su studenti u velikoj većini ostali nezavisni od stranačkih uticaja, doneta je odluka o neopozivom isključenju problematičnih članova pokreta.

- Sa sigurnošću tvrdimo da je pokret ponovo autonoman i maksimalno ćemo se potruditi da tako i ostane. Problem ove prirode u trenutku pisanja ovog saopštenja i dalje postoji u okviru šabačkog Zbora. Pomenuti stranački aktivisti i njihovi istomišljenici, koji su vršili uticaj na nekolicicu naših kolega, targetirali su nas i omalovažavali u Viber zajednicama Zbora nakon odluke o privremenoj obustavi pokreta, koja je doneta iz zabrinutosti za autonomiju istog. Apelujemo na sve stranački nezavisne članove Zbora da se potrude da iskorene pomenuti stranački uticaj. Zbor podržavamo i smatramo legitimnim isključivo ako je u nezavisnoj formi - napisali su oni.