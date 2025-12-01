STARČEVIĆ TRAŽI OSTAVKU DOLOVAC: Smatra je odgovornom zbog ne procesuiranja izmišljenog slučaja "zvučni top"
ŽIVOTA Starčević traži ostavku Zagorke Dolovac jer tužioci nisu procesuirali slučajeve izazivanja panike i nereda.
Narodni poslanik i član Odbora za pravosuđe Života Starčevič rekao je da bi u Narodnoj skupštini glasao za razrešenje vrhovne tužiteljke Zagorke Dolovac jer je od nje već tražio da podnese ostavku zbog niza propusta u radu.
Pored ostalog, zamerio joj je neujednačenu praksu u postupanju javnih tužilaca, a naročito onih koji su odbili da gone za krivična dela izazivanje panike i nereda, a što je, kako je naveo, dovelo do produbljivanja tenzija u društvu.
Smatra je odgovornom zbog ne procesuiranja izmišljenog slučaja "zvučni top", zatim navodno prebijanje studenata, navodnu smrt momka u Valjevu i druge.
BONUS VIDEO:
Blokaderi upali u dvorište predsednika opštine Mionica Bobana Jankovića
Preporučujemo
NEKAD USAID, SADA OEBS! Desna ruka Zagorke Dolovac otvara obuku tužilaca za koga da glasaju i usput ih zastrašuje
28. 11. 2025. u 10:15 >> 10:21
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
Komentari (0)