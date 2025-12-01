Politika

STARČEVIĆ TRAŽI OSTAVKU DOLOVAC: Smatra je odgovornom zbog ne procesuiranja izmišljenog slučaja "zvučni top"

В.Н.

01. 12. 2025. u 14:06

ŽIVOTA Starčević traži ostavku Zagorke Dolovac jer tužioci nisu procesuirali slučajeve izazivanja panike i nereda.

СТАРЧЕВИЋ ТРАЖИ ОСТАВКУ ДОЛОВАЦ: Сматра је одговорном због не процесуирања измишљеног случаја звучни топ

Foto Ž. Knežević

Narodni poslanik i član Odbora za pravosuđe Života Starčevič rekao je da bi u Narodnoj skupštini glasao za razrešenje vrhovne tužiteljke Zagorke Dolovac jer je od nje već tražio da podnese ostavku zbog niza propusta u radu.

Pored ostalog, zamerio joj je neujednačenu praksu u postupanju javnih tužilaca, a naročito onih koji su odbili da gone za krivična dela izazivanje panike i nereda, a što je, kako je naveo, dovelo do produbljivanja tenzija u društvu.

Smatra je odgovornom zbog ne procesuiranja izmišljenog slučaja  "zvučni top", zatim navodno prebijanje studenata, navodnu smrt momka u Valjevu i druge.

