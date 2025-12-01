VUČIĆ PORUČIO: Moramo da uradimo obilaznicu u Mionici

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da bi trebalo izgraditi obilaznicu oko Mionice i najavio pomoć za lokalne puteve i rešavanje problema sa vodovodom.

Foto Novosti

-Moramo još dosta da uradimo u Mionici, iako smo već dosta i uradili. Moramo da uradimo obilaznicu u Mionici, rekao je Vučić tokom posete porodici Janković u selu Tolić kod Mionice.

Kako je rekao Vučić, urađeno je 48 kilometara puta i ostalo je još 40 kilmetara da se uradi.

-I kada to završiš biće potrebno još 40 kilometara i nikada nije dovoljno i dosta, kazao je Vučić.

On je rekao da će država pomoći ako bude trebalo da se završi do maja poslednja deonica lokalnog vodovoda, kako bi bilo gotovo do leta.

Vučić je danas u poseti porodici Janković u selu Tolić kod Mionice koja ima farmu za uzgoj i proizvodnju živine i konzumnih jaja.

(Tanjug)

