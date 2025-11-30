Politika

Blokaderi upali u dvorište predsednika opštine Mionica Bobana Jankovića

В. Н.

30. 11. 2025. u 13:19

BLOKADERI su na dan izbora u Mionici upali u dvorište predsednika Opštine Mionica Bobana Jankovića.

Блокадери упали у двориште председника општине Мионица Бобана Јанковића

Foto Novosti

