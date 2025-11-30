SJAJNE VESTI ZA PENZIONERE: Vučić demantovao strašnu blokadersku laž

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić demantovao je blokaderske laži vezane za navodno odlaganje povećanja penzija, koje su objavljene na društvenim mrežama.

- Penzioneri znaju da nismo nikada lagali, i kada su bile teške mere, i uvek smo govorili istinu. Penzioneri kao iskusni ljudi, ali i dobro pamte razna vremena, umeju da cene trud i rad. Prvi put imamo stabilan kurs dinara, gotovo 14 godina. Oni znaju da penzije ne kasne ni sata, i uprkos problemima penzije su sve veće i veće. I oni znaju da ćemo im uvek posvetiti posebnu pažnju. To su bile sitne obmane za upotrebu njihovim biračima u ove tri opštine gde se održavaju izbori. Penzionere da umirim, penzije idu redovno! A, pre 4. ili 5. januara dobiće uvećanu penziju za 12.2 odsto - rekao je Vučić za Informer TV.