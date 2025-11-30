"DRŽAVA ĆE UMETI DA SAVLADA NASILNIKE" Vučić o najvažnijim temama

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govoriio je za Informer TV.

- Jutros je oko 4 sata i 11 minuta jedno lice preskočilo ogradu, ušlo u sukob sa čovekom koji je bio tu, koji pripada regularno prijavljenom skupu. To lice, blokader po opredeljenju, poreklom iz Subotice, sada živi u Beogradu, je upotrebilo hladno oružje, nož. Naneo je ubodnu ranu velike dužine, srećom ne velike dubine, dužina rane je 10 cm. Miloš Nikolić se nalazi na operacionom stolu u Kliničkom centru i nadam se da će sve biti u redu, što se toga tiče - naveo je Vučić komentarišući napad blokadera na muškarca u Ćacilendu.

Osvrnuo se i na zabeležene incidente na lokalnim izborima u tri opštine u Srbiji.

- U Negotinu je zaječarski odbornik nekih blokaderski lista nosio sve od teleskopskih palica do noževa i svega drigog, i drugo je bejzbol palica nekog od njihovih predstavnika koji je došao iz Bora. Drugih incidenata nije bilo - istakao je Vučić.

- Mislim da ljudi ne treba da brinu, država će umeti da savlada nasilnike. To uzrujava svakog normalnog čoveka, ne mislim da to na bilo koji način može da promeni niti odnose snaga, niti da dovede do bilo kakvih težih posledica. Ne mogu da kažem da je ovo u najboljem mogućem redu Uvek ćete na izborima pronaći ono što su nusprodukti nečijeg lošeg ponašanja u medijima, poziva na nasilje, ali suštinski za sada protiču stvari mirno. Izlaznost je veća u sve tri opštine nego na prošlim izborima. Izlaznost je ogroma, imajući u vidu stvarni broj ljudi koji u tim mestima žive, naročito u Negotinu gde živi mnogo manje ljudi nego što je upisano u birački spisak, oko 35.900, a naravno Mionica i Sečanj, nešto više od po 10 hiljada u svakoj od tih opština - naveo je Vučić.

O blokaderskim lažima vezanim za odlaganje povećanja penzija, koje su objavljene na društvenim mrežama, Vučić kaže da to naravno nije istina.

- Penzioneri znaju da nismo nikada lagali, i kada su bile teške mere, i uvek smo govorili istinu. Penzioneri kao iskusni ljudi, ali i ljudi koji dobro pamte razna vremena, umeju da cene trud i rad. Oni znaju da po prvi put imamo stabilan kurs dinara, gotovo 14 godina. Oni znaju da penzije ne kasne ni sata, a kamo li dana, i uprkos problemima koje smo imali penzije su sve veće i veće. I oni znaju da ćemo im posvetiti posebnu pažnju u narednom periodu. To su bile sitne obmane za upotrebu njihovim biračima u ove tri opštine gde se održavaju izbori. U laži su kratke noge, ne može to dugo da traje, takva izmišljotina i takva laž. Penzionere da umirim, penzije idu redovno! A pre 4. ili 5. januara dobiće uvećanu penziju za 12.2 odsto, i verujem da će ljudi biti zadovoljni, to je ta prva uvećana decembarska penzija. Ja sam srećan što bar deo duga za sve ono što su gradili i uradili u našoj zemlji polako možemo dobrim radom da vraćamo - rekao je predsednik.

Istakao je da uprkos povećanju plata i penzija, realno, ne nominalno, stopa javnog duga nikada nije bila niža, oko 43,5%, a kada sam ja postao predsednik vlade na taj dan je bila 79%.

- To vam je duplo manja nego nemački javni dug, trostruko nego francuski, šest puta manja nego grčki... To mnogo govorio o dobrom stanju javnih finansija Srbije. Ovde nema razloga za brigu i penzioneri mogu mirno da spavaju i čekaju svoje penzije - naveo je Vučić.

O spinu "Sarajevo safari"

Vučić, govoreći o spinu o "Sarajevo safariju", kaže da je svima jasno da on nije učestvovao u tome.

- Oni su našli sad neke obaveštajce koji su im javno rekli da me mrze ali da nisam učestvovao u tim stvarima. A šta to meni vredi njihovo priznanje da je sve to laž. I vi ste pokušali u pitanju da kažete da je to sve laž i rekli da nema dokaza. I kada to na takav način kažete, ja sebi postavim pitanje - a koliko ljudi će da poveruje u to ali će da kaže sebi možda nema nikakvih dokaza, ali tu ima nešto. Toliko je to sumanuto i blesavo sve. Čak ste ulepšali izjavu. Taj Đajić je rekao da sam ubijao decu u majčinim rukama. Kada je potrebno da vam zlikovci sude i da govore o vama da niste čovek, onda ne prezaju ni od čega. Mogu da lažu šta hoće. Sprdali su se sa onim stativom od kamere, koji sam nosio, pogledajte dobro snimak. Sve su lagali sve vreme. Gonili su me tamo zvanično, kao i za Srebrenicu, kad su rekli da sam bio tamo, pa su odustali od toga - rekao je on.

Dodao je da je tu mnogo besmislica i sumanutih laži, i kada to postavite i vidite odakle to dolazi, jasno je da svima smetate.

- Naša nezavisna politika se nikada nikome neće dopasti. Nikada ili malo kome. Možda to ne smeta Kini, od velikih sila, a svima drugima smeta. I jedni i drugi bi hteli da budemo nečija marioneta i da donosimo odluke onako kako se njima dopada, ane u skladu sa interesima našeg naroda. U skladu sa time slede razne optužbe, i nije važno šta je istina. Normalan čovek će da kaže, pa čekaj, ako ga ovoliko optužuju, ako je i 1 odsto tačno to je strašno. A kada svakoga dana imate hiljade optužbi, a ko će onda da veruje da sam ispravan normalan čovek koji se bori za svoj narod i ništa više. Nije to jednostavno trpeti. Zamislite da svakoga dana morate da živite sa tome da ste nekoga ranili, ubili, ne znam šta sve radili i sve to samo zbog vaših uverenja i borbe za vašu zemlju, i to malo kome odgovara, zato morate da izmišljate i laži o penzijama i ovakve laži - naglasio je Vučić.

Zapitao je da li će demantiji iz Sarajeva sada biti objavljeni u Gardijanu, Dejli mejlu i Bildu i istakao da neki ozbiljni mediji nisu želeli da učestvuju u tom spinu.

- Naravno da neće! Samo stave znak pitanja na kraju naslova, i onda zaključite šta se tu stvarno desilo. Ovo nije kraj, nastaviće se sa neistinama. Jedini cilj je rušenje Srbije, nisam ja krajnji cilj, ja sam samo prepreka na putu do krajnjeg cilja. Oni žele da Srbija izgubi svoju nezavisnost i samostalnost, bude marioneta jednih ili drugih, i samo služi tuđim, a ne svojim interesima. Jedna od glavnih karakteristika jeste uvek da sam ja ili izdajnik zapadnih vrednosti, ili izdajnik istočne braće, a niko neće da kaže da sam samo rodoljub koji samo štiti interese sopstvenog naroda, što je normalno u skladu sa ustavom naše zemlje - istakao je predsednik.

Ističe da će se kampanje napada na njega nastaviti.

Kaže da se sada opet priča o skaj komunikaciji, te da niko od njih nije bio na skaju, a da ih pominju jer je on uvek kriv za sve - i kada Hajduk sa Liona izgubi utakmicu od Sinđelića.

- I to mora da bude svetska zavera jer nisu uspeli u svojoj kafanskoj priči ako Vučića u sve to ne upletu.

- Takva je priča i sa promenom trenera u Partizanu. Samo je Vučić za sve uvek kriv. Kako ne zna se, ali nije ni važno u krajnjoj liniji.

Na konstataciju da se sada govori o tome da je kriv za odlazak Željka Obradovića kaže:

- Verovatno sam kriv zato što sam pomagao u njegovom dovođenju u Partizan, a dalje se ništa nisam mešao, i zato što sam ćutao na sve povike na utakmicama. FK Partizan je imao najveću podršku države od svih klubova, i verovatno najveću podršku u poslednjih nekoliko godina na celom svetu. Koliku su podršku imali i imaju od države. Pomagali smo FK Crvena Zvezda, malo manje. Više KK Crvena Zvezda, nego Partizan. Što se tiče KK Partizan, taj klub redovno izmiruje sve obaveze prema državi. Za to samo mogu da ih pohvalim. U poslovnom smislu, bez obzira na značajnu pomoć države koja je veća od onoga što kažu, taj klub izmiruje svoje obaveze prema državi i nadam se i da će KK Crvena Zvezda u najskorijem periodu izmiriti svoje obaveze prema državi - rekao je predsednik.

Kada je izvešten o napadu na dopisnicu Informera, predsednik je rekao da blokaderi imaju neki poseban pik ne samo na novinare - već na žene.

- Pokušavali su da upadnu u štabove ljudi i u Sečnju, to je neko čudo neviđeno, umislili su da mogu da tuku koga hoće, mnogo gledaju sebe na blokaderskim medijima. Poseban pik imaju na žene. To ljudi i Srbiji vide i osećaju. Kod mene uvek najveći prezir izazivaju oni koji napadaju i tuku žene. Sećate se i da je jedan novinar N1 pozivao na linč Branke Lazić, u njenom prisustvu. Suštinski. I pitao sam se da li je moguće da nikome ne padne na pamet da se zaustavi, da kaže da je to jedna žena, da je zaštitimo, da budemo na jednoj strani. Oni imaju poseban pik na žene, kao što su ispred Skupštine pesnicom udarali devojku. Od svih onolikih muškaraca izabrali su nju da udare u glavu. Kao što su i Gocu Uzelac udarali ispred Pinka. Svaki put biraju žene za mete, to kao da postoji neki poremećaj, ili valjda im je to lakša meta. Ja se nadam da se to neće dozvoliti. To va, govorio o tome koliko oni žive izvan realnosti - rekao je predsednik.

Kada večeras stignu rezultati sa izbora, sve će biti jasno, poručio je on.

- Uprkos zastrašujućoj kampanji, i tome što dovlače ljude iz cele Srbije. Stranačkih funkcionera i po Mionici, Sečnju... Sve je to dozvoljeno, samo nikoga ne smeju da tuku i diraju - rekao je on.

O napadaču iz Pionirskog parka

U studiju su pročitali da je napadač iz Ćacilenda Damjan P, student Fakulteta primenjenih umetnosti koji ima svoju firmu za filmsku produkciju.

- Nije to ni prvi ni poslednji slučaj, oni kojima se najviše učini, ti imaju razloga za mržnju. Nije za džabe veliki Miloš govorio: Kakvo sam ti to dobro učinio da me toliko mrziš. To je kod nas uobičajeno. U toku je konsolidacija i postavljanje pitanja odgovornosti, zato sada i jeste tolika pobuna. Država nam je godinu dana bila oteta, ušli su u sve institucije, u školstvo, zdravstvo, i mislili su da može zemlja da se razara, a da to ne bude kažnjeno. A što se tiče ovoga, ne mogu da ulazim u privatne motive. Video sam ja i fotografije i snimke sa lica mesta. Policija i nadležni državni organi će da rade svoj posao. A šta radite u četiri ujutru subotu na nedelju da nekoga provocirate i još nosite nož sa sobom, teško da to možete bilo kome racionalnom u ovoj zemlji možete da objasnite - kazao je predsednik.

- Ta hajka koja se vodi protiv tih ljudi tamo je nešto nezapamćeno. Dozvoljeno je zauzeti sve na svakom mestu i u svakom gradu. Dozvoljeno je šarati ljudima kuće, maltretirati ljude po stanovima i kućama. To je sve normalno i sve su to bili "gnevni građani". Samo da jednom mestu nemaju pravo da se pronađu građani koji misle druigačije od tih "gnevnih građana", oni nemaju pravo ni da žive, ni da dišu. Oni prosto ne pripadaju urbanoj eliti i to vam je tako - kaže Vučić.

Istakao je još jednom da je razgovor i dijalog najbolja stvar, i da će bez obzira na incidente pružati ruku.

- Vidite da su krenuli sa žestokim obračunima između sebe. I sada ponavljaju onu argumentaciju koju smo mi govorili o plivanju preko Dunava - rekao je on. Neki od njih, kaže, dolaze razumu.

Predsednik je šaljivo rekao da u pauzama Sarajevskog safarija i ubijanju po regionu, nalazi vremena da organizuje tuče blokadera na Pravnom fakultetu ili da podstiče Seada Spahovića da prebije Čedomira Kokanovića u kafani.

- Očigledno nemam pametnija posla nego da se time bavim. A da je Spahović naš to je toliko glupo da ja nemam reči - kaže on.

O situaciji sa NIS-om

O situaciji u NIS-u, predsednik je rekao da je to najvažnija tema u zemlji.

- Prosto, Amerikanci su uveli sankcije protiv NIS-a sa ciljem da se isključi ruski menadžment, a onda su početkom oktobra prvi put jasno rekli da žele da se isključi rusko vlasništvo iz kompanije, i da će tek tada odblokirati sankcije. To nije zasnovano ni na međunarodnom pravu, ali su to stvari koje se u eri nepravde i sile događaju. Mi smo mala zemlja, ne možemo da funkcionišemo bez nafte. Imamo jedan naftovod koji su Hrvati zatvorili sat vremena pošto su krenule sankcije, nijedna kap nam 52 dana nije stigla kroz taj naftovod - kazao je on.

Predsednik ističe da su veliki problem sekundarne sankcije koje bi mogle pogoditi naše banke i dovođena same kompanije do stečaja.

- Pričali smo sa svima, i sa Rusima u nekoliko navrata, i zamolili smo ih da pronađu rešenje koje bi bilo prirodno i normalno. I da odmah odgovorim onima koji glume da su veliki rusofil, a obično govore po nečijem nalogu, pa pitaju kako su se suprotstavili Belgijanci prodaji zamrznute imovine. Pa mogu zato što će oni biti odgovorni ako otmu rusku imovinu, ali im niko nije uveo sankcije i oni imaju dovoljno i nafte i gasa. Kod nas svi vole da prave neverovatne lažne paralele, ne bi li služio nečijim interesima tuđim i uvek za nešto optužili svoju državu. Kao što sam u stanju da slušam kako nikada nismo od 1948. imali ovako tešku situaciju u odnosima sa Rusijom. Pa nikada nismo od 48. imali rat u Evropi za koji nismo ni krivi ni dužni i gde smo suočeni sa takvim sankcijama - kaže on.

On kaže da je njega sramota da neznalicama govori o odnosima sa Rusima.

- Evo da pitam, kada su nam to bili dobri odnosi od Oktobarske revolucije, od 1917. godine? U vreme Lenjina, Staljina? Hruščova? Imali smo jedno kratko vreme detanta. Šta je tu bilo posebno dobro? Pa onda Kosigin i Brežnjev, pa do 1982. godine. Tada su nam odnosi bili nezategnuti ili divni prepuni ljubavi? Ili posle toga sa Černjenkom i Andropovim, pa posle sa Gorbačovim i Jeljcinom? Jel mi o tome govorite? Tada su čak mogli biti i uzdržani u UN, ali su glasali za sankcije. Pri tome mi ne zameramo to Rusima, zato što znamo da oni tada ni za Ruse nisu radili kako treba. Samo nemojte da mi pričate o istorijskim odnosima o kojima ništa ne znate, nego živite u mitovima u lažima - naglasio je predsednik.

- Mi imamo dobre odnose koliko je to moguće, ali poštujući sebe, i uvek poštujući naše ruske prijatelje i njihov interes, jer se ovako nijedna druga zemlja ne bi odnosila - kaže on.

Šta god da je u pitanju, Vučić kaže da zna da nikoga ne može zadovoljiti, i da mu nije jasno šta Amerikanci sada rade.

- Ubijte me, ja ne razumem njihovu logiku. Bezbroj razgovora sam obavio sa njima. Ja pitam zbog čega nam ne daju licencu, rafinerija prestaje da radi u utorak zvanično. Vrednost kompanije će onda pasti. Šta je vaš razlog? Kažem da ćemo poštovati sankcije, jer moramo, ne što volimo, i da će se to desiti što hoće za 50 dana. Dakle nije u pitanju glava bilo čija, 50 dana dođe pa prođe, imate garancije Srbine da ćemo poštovati sankcije - kazao je predsednik. Zašto to radite ne razumem. Kažu nam imali ste 9 meseci. Mi nismo vlasnik kompanije, mi ne možemo umesto Rusa da odlučujemo, mi smo samo manjinski vlasnil. Mi smo samo tri puta imali pravo preče kupovine, odrekli smo se tri puta jer su bile u pitanju spolja nametnute sankcije i zato što je fer kada neko oće pod prinudom da otme nečiju imovinu, da tom przužite šansu da može da prebacuje svoje akcije. Ja ne razumem šta Amerikanci sada rade. Gotovo sam siguran da predsednik Tramp sa detaljima nije upoznat. Sa ovim su upoznati njihovi visoki funkcioneri u Stejt Departmentu i očigledno je to politika koju oni podržavaju. A moje je pitanje šta tačno radite sada? Od utorka nećemo imati rafineriju koja radi, moraćemo da se snalazimo, uvozićemo na različite načine naftu, derivate. Razgovarali smo sa Mađarima da pravimo produktovod sa više cevi da bismo mogli da razmenjujemo i dizel i benzin, ne samo sirovu naftu kao do sada. Napravićemo i to sve, ali zašto to radite, ne razumem? Znali ste da mi nismo vlasnici kompanije, da ne možemo da odlučujemo mi o tome. Nismo ni komunisti ni fašisti da otimamo tuđu imovinu. Mogli smo da se uključimo u razgovore onda kada ste vi rekli da želite promenu vlasništva. Da bismo rekli - mi smo sada životno zainteresovani i moramo da reagujemo. Očigledno je da i kod Amerikanaca vlada nervoza zbog Ukrajine, nisu sigurni da će se tu nešto rešiti. I jedna mala zemlja će da plati cenu. I onda ćemo biti krivi i jednima i drugima - jednima jer ćemo uvek biti jer krivi jer smo veliki rusofili, a drugima jer nećemo da nestanemo sa lica zemlje pokazujući svoju vernost. Nikada niko neće biti zadovoljan. Iskreno da vam kažem, ja ne znam da postoji drugi ili drugačiji put, ovako nam ostaje teška borba. Sutra imamo važan sastanak na kom ćemo rešavati sve probleme, računamo kao da se Amerikanci neće o ovome oglašavati. Reći će da nisu dobili dovoljno informacija. Kod njih nema nervoze, šta njih briga kolika je šteta u Srbiji. Ni kod Rusa nema žurbe, njima je bitno vlasništvo što je moguće duže, a kako će kod nas biti njihova stvar. Ali opet ne mogu ni njih da krivim, nisu oni ovo izazvali, već neki drugi. Kako god okrenete mi smo u teškoj situaciji, ali ćemo rešiti probleme u teškoj situaciji gde smo napadnuti gotovo sa svih strana i pri tome je to najgore licemerje kod onih koji nas na unurašnjem planu napadaju šta god uradite iako znaju da samo najbolje radite za svoju zemlju, jedino što je moguće. Uvek će da nađu razlog da im se nešto ne sviđa - istakao je on.

Predsednik je rekao da zna da se ne sviđa nikome u regionu, i da nije omiljeni lik ni u Vašingtonu, ni u Briselu ni u Moskvi.

- Zbog svega toga ja sam najponosniji. Ja znam da radim najbolji posao za svakog našeg čoveka u Pirotu, Kikindi, Somboru, i to su za mene najvažnije stvari.. Dobio sam poverenje svog naroda, da brinem o svojoj zemlji i to ću nastaviti da radim i u budućnosti. Ljudi nemaju razloga za paniku, a mi sa velikom izvesnošću, iako ću pokušatoi večeras da obavim neke razgovore, ne verujem da će Amerikanci promeniti svoju odluku, jer je ona sada pod striktnom kontrolom Stejt Departmenta. Oni danas imaju razgovore sa Zelenskim, imaju druga posla. Ja sam se trudio da razumem ovu američku odluku, iz političko-racionalnih razloga, i ne mogu da je razumem. I sa svakim od njih sam spreman da razgovaram o tome, na bilo kojem mestu u svetu, i da objasnim da u tome logike nema. Ja uvek razumem kad nešto ima logike. Najteže mi je da razumem nešto gde logike nema. Logike u ovakvom odnosu prema Srbiji, u ovom trenutku, posebno posle naših datih garancija, apsolutno nema. Mi ćemo od sutra morati da se bavimo značajnim problemima i što se tiče našeg bankarskog sektora koji podržava kompanija. To je nešto sa čime morate da se suočavate ni krivi ni dužni- Kao što ste ni krivi ni dužni za sve priče "municija vam je ovde, onde". Ajde nemojte da tražite Lajbnicov dovoljan razlog u glupostima. Nikada mi nismo slali oružje ni u Rusiju ni u Ukrajinu. Ni oružje ni municiju, nikada nismo slali. A to što izvezemo negde, a neko pogazi pravila end juzera pa izveze tamo, e to se dešava svakoj zemlji na svetu. A nemojmo da pričamo o tome ko je naoružavao koga i u Hrvatskoj i na mnogim drugim mestima, da ne pričam priče o Crnoj Gori i svemu drigom - kazao je on.

- Mnogo problema naša zemlja ima i svi bi da nam drže predavanja, svi to znaju bolje nego mi - kazao je Vučić.

On kaže da ga ne zanimaju izjave bilo kakvih agenata, i da on dobro zna ko za koga radi.

- Kada štite svoje interese navodno štite interese Srbije, a nikada im Srbije nije na pameti. Građani treba da budu mirni, jer ćemo mi imati dovoljno rešenja, dovoljno novca. Imamo gasni aranžman još mesec dana.

- Mene ne zanimaju izjave agenata bilo koje od tih strana, ja dobro znam ko su agenti koje strane. Ne postoji nijedan čovek koji to zna bolje od mene. Znam to bolje od svakog šefa bezbednosnih agencija. Oni su se menjali, a ja sam uvek bio na ovom mestu. I dobro sam znao ko šta radi u interesu ili protiv interesa ove zemlje. Mene brine samo potreba jednog dela ljudi istaknutih u javnosti da se bore protiv svoje zemlje. I ništa više nemam o tome da kažem, a mi ćemo se truditi prijateljske i partnerske odnose da čuvamo gde možemo, ali još jednom ponavljam, uopšte ne razumem šta tačno Amerikanci sada rade. Kada ih pitam, oni kažu da nisu dobili jasnu strukturu promene vlasništva između kupca i ruske strane. Čekajte, to vas ne treba da zanima, osim ako vi nećete da uđete u NIS. Vas treba samo da interesuje da li će u roku koji ste pomenuli, a to je bio 13. februar, ali izgleda se neko iz Stejt departmenta nije složio sa onim što piše u OFAK-ovom izveštaju, hoćete li vi da vidite promenu vlasničke strukture ili nećete. Dobili ste garancije od nas, onih na čijoj se teritoriji to nalazi, ništa drugo vas ne treba da zanima. Vi možda imate neke druge interese, kao i Rusi, ali objasnite mi šta to vama nije ovde tačno jasno kad smo mi rekli da ćemo pre toga da vam omogućimo ispunjenje vaših ne baš u skladu sa pravom zasnovanih sankcija? Šta je vama sad problem da izdate dozvolu Srbiji? Na to nema racionalnog odgovora, možete da ga tražite ali ga nema. Šta da preduzmemo u martu i aprilu kada mi nismo vlasnici kompanije? Da stavimo u gepek direktoira NIS-a i da ga mučimo dok ne prizna da smo mi većinski vlasnici? Šta je ideja, kakve su to gluposti? Da mi budemo kriminalci i otimači nečije imovine, da maltretiramo ljude jer su vlasnici kapitala. Sumanuto je to, Srbija to nije htela da radi i neće da radi nikada. Ja moram da kažem da ne razumem stvarno šta im je ideja - naglasio je predsednik.

- Ne razumem šta je njihova ideja. Donald Tramp je bio najpopularniji čovek u ovoj zemlji. I dalje naši ljudi imaju velike simpatije prema njemu. A sada niko ne može da objasni kako smo završili sa 35 odsto tarifa. Dobili smo neku listu kako da se odnosimo prema tome, pa to je gore nego 15 godina da ispunjavate ono za EU. Mi vama skidamo sankcije na 0 - oni kažu to nije dovoljno nego - "ne smeju Kinezi da budu tu i tu, ne smeju Rusi da budu tu i tu". Čekaj bre, pa šta je ovo? Kao da idem u srednju školu, pa treba da polažem prijemni ispit opet, a na osnovu neke besmislene odluke kako se povećavaju tarife za neku zemlju, Nama je mala trgovnska razmena, pa nećemo to ni da osetimo. Ovo niko živ ne razume. Ja sam se trudio. Bio sam siguran da će posle Dana zahvalnosti doneti pozitivnu odluku, nisu je doneli, sada je više i ne očekujem. Sada moramo da se pripremimo i radimo naš posao, da zemlju obezbedimo. Ovde će da nas razvlače svi, i da traže da budemo u njihovom kampusu, niko nam neće dozvoliti da budemo neutralni i da se bavimo sobom. Naše je da u eri koja dolazi, a ona nije lepa ni dobra, mnogo se ljudi nadaju prkeidu rata, i ja se nadam, ali mislim ako dođe do primirja da će to biti samo pauza pred veliki rat. Smejali ste mi se za mnoge druge sukobe koji su se dogodili, ali ja sam na žalost za ovo u pravu i dobro razumem gde sve stvari u svetu vode. A ja hoću da Srbiju sačuvam, da joj sačuvam mir, blagostanje, slobodu, i da srpsku decu sačuvamo u budućnosti, vreme je da život pobedi - kazao je on.

O situaciji u TOK-u, predsednik kaže da ne bi trebalo da često komentariše rad tog tužilaštva.

- Posao predsednika je da drugim institucijama pruža podršku, ali ja ne mogu da im pružam podršku pošto se oni bave političkim aktivizmom. Ako pogledate sve njih, oni su listom politički aktivisti blokaderske liste. I za sve njih imamo dokaze, oni su javno politički aktivni, i plašim se da ne rade svoj posao u skladu sa zakonima Republike Srbije, već u skladu sa političkim idejama - rekao je Vučić.

Kaže da jedan istaknuti pravnik, prozapadni čovek, napada samo njega i da ga optužuje za stvari za koje su drugi odgovorni.

- Kada mislite da ja takve stvari ne znam, i ko iz koje ambasade daje naloge, ja to sve znam. Samo da ljudi budu sigurni, da odlično znam šta se dešava u zemlji i koliko ima tu ljudi koji rade samo u svom interesu, a spremni su da se zaklinju do krajnjih granica u našu Srbiju. Zato ćete videti mnogo promena u raznim državnim organima, kao što smo rekli, vreme odgovornosti dolazi. Revolucija je završena, biće još pokušaja spolja, ali nema ništa od ta posla. A mi ćemo sve ovo preživeti i uspeti ponovo da podignemo Srbiju - zaključio je predsednik Vučić.