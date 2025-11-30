Politika

UHAPŠEN BLOKADER KOJI JE IZBO ČOVEKA U "ĆACILENDU": Određeno mu zadržavanje

В. Н.

30. 11. 2025. u 09:56

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, interventnih jedinica policije angažovanih na obezbeđenju javnog okupljanja ispred Doma Narodne skupštine, uhapsili su D. P. (1998) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo laka telesna povreda.

Z. Grumić

Kako se sumnja, D. P. je jutros oko 4.10 časova na platou ispred Narodne skupštine tridesetsedmogodišnjem muškarcu, koji je učesnik ovog prijavljenog skupa, nožem naneo povredu u predelu natkolenice.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu

(Informer)

