BLOKADERI U ČUDU: Šešelj ukazao na veliki skandal (VIDEO)

GRAD Varaždin je bio pokrovitelj tog dočeka maratonaca, šetača iz Srbije, podseća zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.

Foto: Novosti

- Dakle, iz budžeta Grada Varaždina se odvaja novac da bi se taj doček organizovao. Pa šta to može da znači? Zašto bi Grad Varaždin to plaćao? To je vrlo jasno - rekao je Šešelj za Informer TV.

Dodao je da su neki blokaderi bekunci od pravde, a utočište su našli u Hrvatskoj.

- Oni se bave politikom iz Hrvatske sasvim normalno - kazao je Šešelj.

.@AlekSeselj: Grad Varaždin je bio pokrovitelj tog dočeka maratonaca, šetača iz Srbije. Dakle, iz budžeta Grada Varaždina se odvaja novac da bi se taj doček organizovao. Pa šta to može da znači? Zašto bi Grad Varaždin to plaćao? To je vrlo jasno.



TV Informer, 28.11.2025. pic.twitter.com/GwUxq0aDhv — Srpski radikali (@srpski_radikali) November 29, 2025