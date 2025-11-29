Politika

BLOKADERI U ČUDU: Šešelj ukazao na veliki skandal (VIDEO)

Novosti online

29. 11. 2025. u 19:00

GRAD Varaždin je bio pokrovitelj tog dočeka maratonaca, šetača iz Srbije, podseća zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.

Foto: Novosti

- Dakle, iz budžeta Grada Varaždina se odvaja novac da bi se taj doček organizovao. Pa šta to može da znači? Zašto bi Grad Varaždin to plaćao? To je vrlo jasno - rekao je Šešelj za Informer TV.

Dodao je da su neki blokaderi bekunci od pravde, a utočište su našli u Hrvatskoj.

- Oni se bave politikom iz Hrvatske sasvim normalno - kazao je Šešelj.

