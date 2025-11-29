BLOKADERSKI NOVINAR ALEKSANDROVIĆ PITAO MILIVOJEVIĆA: Dokle ćeš da se savijaš i puziš pred plenumašima?!

NAKON saopštenja plenumaša, u kome su se ogradili od skoro svih dojučerašnjih saradnika, stižu reakcije sa svih strana, a totalni rat blokadera dodatno se rasplamsava.

Foto: Printskrin

Jedan od "prozvanih" u sinoćnjem saopštenju je i profesor na Pravnom fakultetu Tanasije Marinković.

U međuvremenu, Marinković je gostovao na N1 gde je poručio blokaderima da nisu nadležni i da je ono što rde krivično delo, a sada se oglasio i blokadni novinar Predrag Aleksandrović:

On je postavio samo jedno pitanje na društvenoj mreži X:

- Da li je DS stala u odbranu svog člana, istaknutog profesora Tanasija Marinkovića ili i dalje puzi i savija se?

Foto: Printscreen/Iks

Reakcija stiže nakon brojnih javnih istupa lidera Demokratske stranke, Srđana Milivojevića, sklonog performansima kao što je bilo desetominutno vezivanje samog sebe lisicama za autobus, ali i apsolutnoj podršci plenumašima, kojima je obećao i uzdržavanje od izborne trke i ustupanje stranačke logistike.