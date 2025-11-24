ODRŽANA VANREDNA SEDNICA VLADE SRBIJE: Razmatrana energetska situacija u zemlji - ovo je glavna poruka
VLADA Republike Srbije održala je danas vanrednu sednicu na kojoj je razmatrana energetska situacija u zemlji.
Ministri su razgovarali o stanju u energetskom sektoru i načinima da se zadrži stabilno snabdevanje tržišta naftnim derivatima, saopštila je Kancelarija za saradnju sa medijima Vlade Srbije.
Na sednici je konstatovano da privreda i građani nemaju razloga za zabrinutost s obzirom na to da ima dovoljno svih naftnih derivata.
(Tanjug)
Preporučujemo
BRNABIĆ IZ STOKHOLMA: Dosta dobrih sastanaka, dobar posao urađen za Srbiju
24. 11. 2025. u 14:19
Proleće miriše na slobodu
24. 11. 2025. u 13:20
VUČIĆ POSLAO SNAŽNU PORUKU: Dok sam živ boriću se protiv svih koji nam žele zlo
24. 11. 2025. u 13:05
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
Na godišnjicu dedine smrti, Kenedijeva unuka (35) saopštila da UMIRE - a tek što se PORODILA! Prokletstvo Kenedijevih se nastavlja...
ĆERKA Kerolajn Kenedi, a unuka Džona i Džeki Kenedi je objavila strašne vesti na godišnjicu smrti svog dede. Nakon drugog porođaja suočila se sa teškom dijagnozom.
23. 11. 2025. u 14:30 >> 17:31
Komentari (0)