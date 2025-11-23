NEMA VIŠE MAHANJA KRVAVIM ŠAKAMA I INDEKSIMA Kraj politikanstva u Srpskom narodnom pozorištu - ovo je povratak kulture

U SRPSKOM narodnom pozorištu u Novom Sadu nema više mahanja krvavim šakama, ni i indeksima. Nema više politike - samo ono čemu pozorište i služi - kulturi.

Opereta Slepi miš, kojom Srpsko narodno pozorište obeležava 200 godina od rođenja Johana Štrausa Mlađeg, oduševila je Novosađane. Velika scena „Jovan Đorđević“ bila je ispunjena do poslednjeg mesta i na premijeri 20. novembra, i na repriznom izvođenju, piše portal NS Uživo.

Vredi istaći da se na kraju predstave, za razliku od scena od proteklih par meseci, glumci nisu politički izjašnjavali već su igrali svoje uloge u skladu sa kulturnim načelima i dobrom tradicijom.

Nije bilo crvenih rukavica, indeksa, "pumpanja" niti bilo čega sličnog. Bilo je naklona i aplauza publike, baš onako kako bi i trebalo da bude.

„Slepog miša“ režirao je Aleksandar Nikolić, koji radnju smešta u 1914. godinu, osam meseci pred Prvi svetski rat. Nikolić je uradio i dramaturgiju teksta.

Sačuvao je originalne dijaloge, ali „Slepom mišu“ daje i savremeno tumačenje. Nikolićev fon Ajzenštajn je investitor bez škole, a ne rentijer i ugledni građanin, kako je to Štraus dao u prvobitnom tekstu, koji je izveden 1874. godine.

Pored toga, specifičnost nove izvedbe je u tome da se u drugom činu, na balu kod grofa Orlovskog, umesto valcera izvodi Štrausova polka „Munje i gromovi“.

– Nalazimo se u Beču. Novogodišnje veče 1914. godine. U Beču 1914. niko nije zadovoljan svojom pozicijom. Svi žele da pobegnu.

S jedne strane žele da održe malograđansku udobnost supe, sosa i rinflajša. Tekst je vraćen što bliže originalnoj verziji, uz male intervencije koje su ga učinile aktuelnijim. Dijalozi su sada dati u Nušićevom duhu – kaže Nikolić.

