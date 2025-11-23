Politika

DA LI SRBIJU OČEKUJU TEŠKE I LOŠE VESTI U NAREDNIM SATIMA? Vučić zakazao hitan sastanak sa članovima energetskog tima

В.Н.

23. 11. 2025. u 11:43

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić zakazao je hitan sastanak sa članovima energetskog tima za danas u 17 časova.

Novosti

Hitnost ovog sastanka govori da se verovatno radi o lošim vestima za Srbiju kada su pregovori oko NIS-a u pitanju.

Uskoro opširnije

