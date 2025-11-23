Politika

VAŽAN SUSRET: Vučić danas sa kongresmenima iz američkih država Ohajo i NJu DŽersi

В.Н.

23. 11. 2025. u 08:50

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa kongresmenima iz Sjedinjenih Američkih Država, predstavnicima država Ohajo i Nju Džersi Majklom Tarnerom i Donaldom Norkrosom.

ВАЖАН СУСРЕТ: Вучић данас са конгресменима из америчких држава Охајо и Њу Џерси

Foto: Tanjug

Sastanak će se održati u 10.30 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RAT JE POČEO: Šešelj otkrio šta sledi

RAT JE POČEO: Šešelj otkrio šta sledi