U 10.30 ČASOVA: Vučić sutra sa kongresmenima iz Ohaja i NJu DŽersija
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa kongresmenima iz Sjedinjenih Američkih Država, predstavnicima država Ohajo i Nju Džersi Majklom Tarnerom i Donaldom Norkrosom.
Iz Službe za saradnju sa medijima predsednika Republike najavljuju da će se sastanak održati u nedelju, 23. novembra, u 10.30 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.
