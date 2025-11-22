Politika

U 10.30 ČASOVA: Vučić sutra sa kongresmenima iz Ohaja i NJu DŽersija

В.Н.

22. 11. 2025. u 18:09

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa kongresmenima iz Sjedinjenih Američkih Država, predstavnicima država Ohajo i Nju Džersi Majklom Tarnerom i Donaldom Norkrosom.

У 10.30 ЧАСОВА: Вучић сутра са конгресменима из Охаја и Њу Џерсија

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Iz Službe za saradnju sa medijima predsednika Republike najavljuju da će se sastanak održati u nedelju, 23. novembra, u 10.30 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NA OTVARANJU SPEKTAKL: Barsa se konačno vraća na Kamp Nou, gost je osmostruki prvak Španije!
Tip fudbal

0 1

NA "OTVARANjU" SPEKTAKL: Barsa se konačno vraća na "Kamp Nou", gost je osmostruki prvak Španije!

BARSELONA se konačno vraća kući! Posle više od dve godine renoviranja i 909 dana „izbeglištva“, Katalonci će ponovo istrčati na teren "Kamp Nou" stadiona, sada u ograničenom kapacitetu od 45.000 gledalaca. Utakmica protiv Atletik Bilbaa biće emotivna, važna i takmičarski zahtevna jer Barsa juri Real i ne sme da ispusti bodove na veličanstvenom povratku kući.

22. 11. 2025. u 07:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SPIRALA LAŽI: Kako se konstruiše demonizacija Aleksandra Vučića!
Politika

0 9

SPIRALA LAŽI: Kako se konstruiše demonizacija Aleksandra Vučića!

U POLITIČKOM i medijskom prostoru regiona formiran je specifičan model borbe protiv Aleksandra Vučića – model koji ne počiva na argumentima, politici ili idejama, već na permanentnoj i precizno izvođenoj proizvodnji laži. To nije spontana kampanja, niti prolazna epizoda političke borbe. To je dobro razrađen mehanizam koji funkcioniše u ciklusima: lansiraj, eksploatiši, iscrpi – i kad stigne demanti: odmah pusti novu konstrukciju.

22. 11. 2025. u 16:18

Politika
Tenis
Fudbal
NA OTVARANJU SPEKTAKL: Barsa se konačno vraća na Kamp Nou, gost je osmostruki prvak Španije!

NA "OTVARANjU" SPEKTAKL: Barsa se konačno vraća na "Kamp Nou", gost je osmostruki prvak Španije!