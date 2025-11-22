VUČIĆ O USTAŠKOM DIVLJANJU U OSIJEKU: Užasnut sam bujanjem fašizma u savremenoj Evropi, hrvatski vinari nemaju veze sa tim

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na pitanje novinara o ustaškim povicima u Osijeku.

Foto: Novosti

Na pitanje o ustaškim povicima u Osijeku, Vučić je upitao kakve veze imaju hrvatski vinari sa povicima "Za dom spremni".

- Užasnut sam buijanjem fašizma u savremenoj Evorpi. Nadam se da će EU da osudi antisprske, antisemitske i fašističke povike. Kod nas fašizam nikad nije imao prođu, a hrvatski vinari su uvek dobrodošli - rekao je Vučić.