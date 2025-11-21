"ZAŠTO HRVATI PRAVE VOJNI SAVEZ SA PRIŠTINOM, TIRANOM I SLOVENIJOM"? Vučić: Traže to i od Bugara, što se naoružvaju, zbog Austrije?
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući na TV Informer osvrnuo se na pitanje nestalih u Hrvatskoj i vojnom savezu.
Kad su u pitanju nestali, kaže da Hrvati neće da kažu da je više nestalih Srba i to prema njihovim podacima.
- Traže Lajbnicov dovoljan razlog da kažu zašto sprečavaju Srbiju na nekom putu. Pitam zašto su pravili vojni savez sa Prištinom, Tiranom i Slovenijom. Zašto to traže od Bugara? Protiv koga je to usmereno. Što se naoružavaju? Zbog Austrije? - pitao je Vučić.
Preporučujemo
ZA VEĆU SIGURNOST TRŽIŠTA: U Skupštini Srbije set predloga zakona iz energetike
21. 11. 2025. u 21:53
SRBI PAMET U GLAVU Gujon: Posle svake laži, desio se zločin protiv srpskog naroda
21. 11. 2025. u 21:12
SVE O TUČI MEĐU BLOKADERIMA: Falili samo Zdenko, Tanasije i Jasmina (VIDEO)
21. 11. 2025. u 19:43
TRAMPOV PLAN SADRŽI DO SADA NEVIĐENO OBEĆANjE: "Velika pobeda za Zelenskog i dugoročnu bezbednost Ukrajine"
MIROVNI plan predsednika SAD-a Donalda Trampa za Ukrajinu sadrži model bezbednosnih garancija nalik članu 5 NATO-a, što bi obavezalo SAD i evropske saveznike da napad na Ukrajinu tretiraju kao napad na celu „transatlantsku zajednicu“, prema nacrtu koji je objavio Axios.
21. 11. 2025. u 07:56
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
SVEŠTENIK ŠOKIRAO HRVATSKU: Iza oltara skrivao mračnu tajnu
U MALOM mestu kraj Benkovca u Hrvatskoj župljane je najpre šokiralo privođenje župnika, a onda i nepravomoćna presuda za više kaznenih dela iz domene dečje pornografije i seksualnog iskorišćavanja maloletnika.
21. 11. 2025. u 13:24
Komentari (0)