"ZAŠTO HRVATI PRAVE VOJNI SAVEZ SA PRIŠTINOM, TIRANOM I SLOVENIJOM"? Vučić: Traže to i od Bugara, što se naoružvaju, zbog Austrije?

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući na TV Informer osvrnuo se na pitanje nestalih u Hrvatskoj i vojnom savezu.

Foto: Profimedia

Kad su u pitanju nestali, kaže da Hrvati neće da kažu da je više nestalih Srba i to prema njihovim podacima.

- Traže Lajbnicov dovoljan razlog da kažu zašto sprečavaju Srbiju na nekom putu. Pitam zašto su pravili vojni savez sa Prištinom, Tiranom i Slovenijom. Zašto to traže od Bugara? Protiv koga je to usmereno. Što se naoružavaju? Zbog Austrije? - pitao je Vučić.