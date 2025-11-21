VUČIĆ O SANKCIJAMA NIS-u: Ponudiću Amerikancima svoju izjavu javno, mislim da ne mogu da odbiju ako žele da pokažu partnerski odnos

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući na TV Informeru istakao je da će se sve šta se dešava u NIS-u saznati u ponedeljak ili nedelju.

Foto: Promo

- Ja sam zabrinut, ali ne mislim da bi građani trebalo da brinu. Ja ću da ponudim Amerikancima, kao svoju izjavu javno, mislim da to ne mogu da odbiju ako žele da pokažu partnerski odnos prema Srbiji, čak ne kažem prijateljski - rekao je on.

Imamo rezerve, čak i da Rafinerija ne radi, naveo je.

- Siguran sam da će Amerika prihvatiti moju formalnu izjavu i da će nam izaći u susret - ističe on.