Politika

VUČIĆ NAJAVIO VELIKU TUŽBU PROTIV GARDIJANA I DEJLI MEJLA: Angažovaću najskuplje advokate, uzeću im milione za ovo

В.Н.

21. 11. 2025. u 16:39

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući na TV Informer istakao je da će podneti jednu veliku tužbu protiv stranih medija koji su poslednjih dana iznosili neistine o njemu i vodili prljavu zbog Sarajeva.

ВУЧИЋ НАЈАВИО ВЕЛИКУ ТУЖБУ ПРОТИВ ГАРДИЈАНА И ДЕЈЛИ МЕЈЛА: Ангажоваћу најскупље адвокате, узећу им милионе за ово

Foto: Informer

Angažovaće najskuplje svetske advokate da tuži Gardijan, Dejli mejl...

- Verujem da mogu da im uzmem milione za ovo - kaže Vučić.

Deo novca će ići advokatima, a deo kaže da će dati nekoj deci.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSKE VOJNIKE OD SMRTI SPASILA - SVINJA: Pogledajte dramatičan snimak sa ukrajinskog ratišta (VIDEO)

RUSKE VOJNIKE OD SMRTI SPASILA - SVINjA: Pogledajte dramatičan snimak sa ukrajinskog ratišta (VIDEO)