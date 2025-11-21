VUČIĆ NAJAVIO VELIKU TUŽBU PROTIV GARDIJANA I DEJLI MEJLA: Angažovaću najskuplje advokate, uzeću im milione za ovo
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući na TV Informer istakao je da će podneti jednu veliku tužbu protiv stranih medija koji su poslednjih dana iznosili neistine o njemu i vodili prljavu zbog Sarajeva.
Angažovaće najskuplje svetske advokate da tuži Gardijan, Dejli mejl...
- Verujem da mogu da im uzmem milione za ovo - kaže Vučić.
Deo novca će ići advokatima, a deo kaže da će dati nekoj deci.
