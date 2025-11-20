UMRO BRANISLAV IVKOVIĆ: Srpski političar i profesor preminuo u 73. godini

BRANISLAV Ivković, nekadašnji član SPS i deo vrha vlasti u vreme Slobodana Miloševića, umro je u Beogradu.

Foto: Printskrin/Instagram/biljana_popovicc

Tim povodom oglasila se na mrežama nekadašnja TV voditeljka Biljana Popović koja je s njim bila u braku.

Ona je na svom Instagramu povodom smrti Branislava Baneta Ivkovića napisala sledeće i od njega se oprostila ovim rečima:

- Borio se nadljudski, a otišao je tiho, uz muziku koju je voleo i sve nas koji smo sa njim živeli svaki sekund ludačke borbe. Teško da ću ikada u ovom mom životu sresti takvog borca sa nesagledivom energijom. Ustajao je i onda kada niko više nije verovao da može. Govorio je da je Robokop - i bio je.

- Čovek koji se vraćao onda kad su ga svi već upisali u statistiku.

Vraćao se iz pet, šest, deset padova.

Učio da hoda više puta nego što drugi ustanu u životu.

Prkosio prognozama, bolu, sudbini, statistikama, hirurgu i medicini. Njegov prkos je bio zapravo vanvremenska snaga, nešto što nikada više neću videti u takvom obliku.

- On je Robokop jer je bio jači od svojih granica.

Jer nije znao da odustane.

Jer je nosio volju kakvu lekari nisu mogli ni da objasne.

Jer je bio sila, čovek koji je gurao napred i onda kad se sve raspadalo.

- Živeli smo svaki sekund te nezamislive borbe i nesalomive energije, srećno, dostojanstveno i preteško. Bane je bol pretvarao u snagu, a nepravdu u hrabrost. Pravdi se nadao i u nju je verovao. Koliko god puta da ga je medicina ispratila, on se vraćao i prkosio zakonima života.

Bane živi, i živeće, dok god mi dišemo i dok nosimo njegov trag.

Mesto i vreme sahrane objavićemo naknadno, napisala je Popovićeva.