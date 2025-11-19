NIKADA JAČI I BOLESNIJI NAPADI NA PREDSEDNIKA VUČIĆA: Blokaderi udarili svim snagama, više ne biraju sredstva (VIDEO)
BLOKADERI su započeli nikada jači i bolesniji napad na predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovu porodicu.
Sada napadaju prvu ženu Aleksandra Vučića koja je preminula pre više od tri godine.
Nikada jači ni bolesniji napadi na predsednika Vučića od ovoga čemu svedočimo u poslednjih 48 sati - od Domagoja Margetića, preko Đajića, do gospođe Hrke.
Blokaderi su svim snagama udarili na Vučića i više ne biraju sredstva.
- Ako predsednik hoće da pričamo o njegovom sinu, o njegovoj bišoj suprugi, možemo da pričamo uopšte nije problem. On možda i zna da neke stvari ja znam i da mu znam porodicu od pre - rekla je Hrka.
Pogledajte snimak:
