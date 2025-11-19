Politika

NIKADA JAČI I BOLESNIJI NAPADI NA PREDSEDNIKA VUČIĆA: Blokaderi udarili svim snagama, više ne biraju sredstva (VIDEO)

Новости онлине

19. 11. 2025. u 23:17

BLOKADERI su započeli nikada jači i bolesniji napad na predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovu porodicu.

НИКАДА ЈАЧИ И БОЛЕСНИЈИ НАПАДИ НА ПРЕДСЕДНИКА ВУЧИЋА: Блокадери ударили свим снагама, више не бирају средства (ВИДЕО)

Foto: Dragan Milovanović

Sada napadaju prvu ženu Aleksandra Vučića koja je preminula pre više od tri godine.

Nikada jači ni bolesniji napadi na predsednika Vučića od ovoga čemu svedočimo u poslednjih 48 sati - od Domagoja Margetića, preko Đajića, do gospođe Hrke.

Blokaderi su svim snagama udarili na Vučića i više ne biraju sredstva.

- Ako predsednik hoće da pričamo o njegovom sinu, o njegovoj bišoj suprugi, možemo da pričamo uopšte nije problem. On možda i zna da neke stvari ja znam i da mu znam porodicu od pre - rekla je Hrka.

Pogledajte snimak:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PUTIN UPERIO PRSTOM KA DVOJICI SRBA! Postoje problemi...

PUTIN UPERIO PRSTOM KA DVOJICI SRBA! "Postoje problemi..."