ŠOLAK JEDINI SRBIN KOJEM HRVATI POMAŽU: Zbog njega spremni da ruše i zakone
DRAGAN Šolak jedini je Srbin kojem Hrvati pomažu i zbog koga su spremni da ruše zakone!
Pomažu mu na svaki mogući nacin.
Hrvatski Jutarnji list objavio je tekst o investiciji "srpskog tajkuna Dragana Šolaka" – izgradnji hotela na gradskoj plaži u Puli.
U tekstu pod naslovom "Kontroverzni megaprojekat: Da li je Peđa Grbin ovim potezom spasao veliku investiciju srpskog tajkuna?", navodi se:
- Visoki upravni sud je nedavno doneo odluku kojom se ponovo otvara pitanje izgradnje hotela na gradskoj plaži u Puli. Hotel bi trebalo da ima 7 spratova, da se nalazi tik uz more, a da bude izgrađen na mestu sadašnjih teniskih terena i fudbalskog igrališta, na mestu nekadašnjeg kamenoloma koji je nakon zatvaranja pretvoren u sportsko-rekreativnu zonu. Visoki upravni sud je ukinuo Odluku o usvajanju prvih izmena Urbanističkog plana "Lungo mare", koju je grad Pula usvojio 2015. godine.
BONUS VIDEO: Laži i manipulacije Šolakovih medija
