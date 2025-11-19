ŠOLAK JEDINI SRBIN KOJEM HRVATI POMAŽU: Zbog njega spremni da ruše i zakone

DRAGAN Šolak jedini je Srbin kojem Hrvati pomažu i zbog koga su spremni da ruše zakone!

Foto: Profimedia

Pomažu mu na svaki mogući nacin.

Hrvatski Jutarnji list objavio je tekst o investiciji "srpskog tajkuna Dragana Šolaka" – izgradnji hotela na gradskoj plaži u Puli.

U tekstu pod naslovom "Kontroverzni megaprojekat: Da li je Peđa Grbin ovim potezom spasao veliku investiciju srpskog tajkuna?", navodi se:

- Visoki upravni sud je nedavno doneo odluku kojom se ponovo otvara pitanje izgradnje hotela na gradskoj plaži u Puli. Hotel bi trebalo da ima 7 spratova, da se nalazi tik uz more, a da bude izgrađen na mestu sadašnjih teniskih terena i fudbalskog igrališta, na mestu nekadašnjeg kamenoloma koji je nakon zatvaranja pretvoren u sportsko-rekreativnu zonu. Visoki upravni sud je ukinuo Odluku o usvajanju prvih izmena Urbanističkog plana "Lungo mare", koju je grad Pula usvojio 2015. godine.

