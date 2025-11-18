TUĐMANOV RATNI MINISTAR PODRŽAVA HAOS KOJI PRAVE BLOKADERI: "Srbija ne može opstati kao država, ona mora biti parazit" (VIDEO)

TUĐMANOV ratni ministar i bivši potpredsednik Vlade, Andrija Hebrang, raduje se haosu u Srbiji koji blokaderi pokušavaju da izazovu mesecima unazad.

Foto: Printksrin

- Nalazimo se u vremenu kada naš bivši agresor – Srbija – intenzivno „stiska gas“ i pokušava da nadoknadi ono što je u ratu izgubila. Naime, ona misli da je izgubila, jer je svojatala Hrvatsku, deo BiH, Kosovo itd. Sve je u ratu izgubila, svela se na malu Srbijicu i ona sama živeti ne može.

- Pogledajte žestoke događaje koji se već nedeljama i mesecima kod njih dešavaju – više ljudi je na ulicama nego na radnim mestima. To je dokaz onoga što smo uvek znali: Srbija sama za sebe ne može kao država opstati. Ona mora biti parazit, „sisati“ nekoga, ona mora izvlačiti iz nekoga, kao u doba Jugoslavije kada je izvlačila.

- Sada, kada više nema tog izvlačenja, jer je izgubila ratove, ona upada u duboke krize. Te krize se prelivaju i na Hrvatsku – našom greškom, jer smo dozvolili da, preko „pupčane vrpce“ koja vodi do Beograda, preko Milorada Pupovca do Zagreba, truju hrvatsku politiku lažima - rekao je on.

Pogledajte snimak: