KARANOVIĆ ZA "NOVOSTI" O KRAĐI IZBORA U ALBANIJI: To je zemlja plemenskih i mafijaških klanova
OGNjEN Karanović, istoričar iz Centra za društvenu stabilnost, komentarišući očiglednu izbornu krađu na izborima koja se dogodila u Albaniji, rekao je za "Novosti" da ta država svakako nije najnaprednija zemlja na evropskom kontinentu, a ni van granica Evropske unije, bez obzira na to koliko je otvorila klastera i pregovaračkih poglavlja.
Podsetio je i na primer Crne Gore, koja je otvorila sva poglavlja u pregovorima sa EU, a da su, kako je naveo, i politički i privredni sistem, kao i celokupno društveno uređenje u toj zemlji u permanentnoj krizi.
Prema njegovim rečima, Albanija ima zaostali privredni rast i u mnogim oblastima nalazi se na samom začelju Evrope.
On ističe da Albanija i albanski etnički faktor na Balkanu predstavljaju snažan oslonac za geopolitičke interese mnogih zemalja političkog Zapada, pre svega Sjedinjenih Američkih Država.
Zbog toga, kako je naveo, mnoga nepočinstva, kontroverze i groteskne scene prolaze nezapaženo i ne pripisuju se Albaniji kao društvu.
Karanović ocenjuje da bi, ukoliko bi se slične pojave dogodile u Srbiji, svi svetski centri političkog uticaja bili alarmirani i Srbija bi se suočila sa sistemom teških kazni.
- Mi smo se na to već navikli, navikli smo da naša suza nema roditelja, kao što je više puta predsednik Srbije isticao, što je u potpunosti tačno - naveo je on.
Dodao je da Srbija svoju vojnu neutralnost i politički model oslonca na više geopolitičkih centara ponekad skupo plaća, ali da se na taj način čuvaju sloboda i suverenitet države.
Govoreći o izbornim procesima u različitim državama, Karanović je naglasio da se modeli glasanja značajno razlikuju.
Kao primer naveo je Rusiju, čiji se izborni sistem ni na koji način ne poklapa sa srpskim i koji je podložan kritikama, kao i SAD, gde je, kako kaže, izborni proces možda najnetransparentniji na svetu, jer „bukvalno svako može da glasa bez jasnih provera, stabilnog spiska birača i uređenih izbornih pravila“.
Istakao je i da mnoge evropske države imaju ozbiljne propuste u izbornim ciklusima, a da ih niko ne kvalifikuje kao zemlje sa nazadnom demokratijom.
- Za Albaniju ne možemo reći da je demokratsko društvo - to je zemlja plemenskih i mafijaških klanova, tako je funkcionisala od nastanka i tako funkcioniše i danas, samo što je upakovana u jedan lep politički aranžman - naveo je Karanović. Dodao je da iza toga postoji samo politička glazura koja prikriva sistem građen decenijama, predstavljen kao spreman za evropske integracije.
Na kraju je dodao da u pozadini čitavog procesa stoje interesi velikih sila koje će, kako tvrdi, Albaniji "apsolutno sve opraštati".
Preporučujemo
KOMENTAR: NIS
19. 11. 2025. u 12:03
BAJATOVIĆ OTKRIO POTENCIJALNE KUPCE NIS-A: "Ruski kapital mora da bude anuliran"
DIREKTOR Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je večeras da prodaju NIS-a Rusima 2008. ne vidi kao loš poslovni potez, ali da ruski kapital u toj kompaniji mora da bude anuliran, jer NIS mora da nastavi da radi, a kao potencijalne kupce NIS-a vidi subjekte iz arapskih zemalja, ali ne isključuje ni evropske, ili američke kompanije.
18. 11. 2025. u 22:27
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)