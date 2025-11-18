KARANOVIĆ ZA "NOVOSTI" O KRAĐI IZBORA U ALBANIJI: To je zemlja plemenskih i mafijaških klanova

OGNjEN Karanović, istoričar iz Centra za društvenu stabilnost, komentarišući očiglednu izbornu krađu na izborima koja se dogodila u Albaniji, rekao je za "Novosti" da ta država svakako nije najnaprednija zemlja na evropskom kontinentu, a ni van granica Evropske unije, bez obzira na to koliko je otvorila klastera i pregovaračkih poglavlja.

Podsetio je i na primer Crne Gore, koja je otvorila sva poglavlja u pregovorima sa EU, a da su, kako je naveo, i politički i privredni sistem, kao i celokupno društveno uređenje u toj zemlji u permanentnoj krizi.

Prema njegovim rečima, Albanija ima zaostali privredni rast i u mnogim oblastima nalazi se na samom začelju Evrope.

On ističe da Albanija i albanski etnički faktor na Balkanu predstavljaju snažan oslonac za geopolitičke interese mnogih zemalja političkog Zapada, pre svega Sjedinjenih Američkih Država.

Zbog toga, kako je naveo, mnoga nepočinstva, kontroverze i groteskne scene prolaze nezapaženo i ne pripisuju se Albaniji kao društvu.

Karanović ocenjuje da bi, ukoliko bi se slične pojave dogodile u Srbiji, svi svetski centri političkog uticaja bili alarmirani i Srbija bi se suočila sa sistemom teških kazni.

- Mi smo se na to već navikli, navikli smo da naša suza nema roditelja, kao što je više puta predsednik Srbije isticao, što je u potpunosti tačno - naveo je on.

Dodao je da Srbija svoju vojnu neutralnost i politički model oslonca na više geopolitičkih centara ponekad skupo plaća, ali da se na taj način čuvaju sloboda i suverenitet države.

Govoreći o izbornim procesima u različitim državama, Karanović je naglasio da se modeli glasanja značajno razlikuju.

Kao primer naveo je Rusiju, čiji se izborni sistem ni na koji način ne poklapa sa srpskim i koji je podložan kritikama, kao i SAD, gde je, kako kaže, izborni proces možda najnetransparentniji na svetu, jer „bukvalno svako može da glasa bez jasnih provera, stabilnog spiska birača i uređenih izbornih pravila“.

Istakao je i da mnoge evropske države imaju ozbiljne propuste u izbornim ciklusima, a da ih niko ne kvalifikuje kao zemlje sa nazadnom demokratijom.

- Za Albaniju ne možemo reći da je demokratsko društvo - to je zemlja plemenskih i mafijaških klanova, tako je funkcionisala od nastanka i tako funkcioniše i danas, samo što je upakovana u jedan lep politički aranžman - naveo je Karanović. Dodao je da iza toga postoji samo politička glazura koja prikriva sistem građen decenijama, predstavljen kao spreman za evropske integracije.

Na kraju je dodao da u pozadini čitavog procesa stoje interesi velikih sila koje će, kako tvrdi, Albaniji "apsolutno sve opraštati".