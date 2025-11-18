PATRIJARH JE MILOŠEVIĆU DAO "ZLATNI GLAS": Šef kabineta bivšeg predsednika SRJ prvi put u javnosti govori o tajnama Dejtonskog sporazuma

DEJTONSKI sporazum je najveća politička tekovina predsednika Slobodana Miloševića jer je on, zahvaljujući svojoj hrabrosti i vizionarstvu pružio presudan doprinos njegovom postizanju. Iako su članovi delegacije iz Srpske izrazili protivljenje u momentu donošenja odluke, vreme je pokazalo da je od postizanja mirovnog sporazuma do danas, na tlu BiH koja je bila zahvaćena katastrofalnim građanskim ratom, svih ovih godina očuvan mir.

Foto: D. Milovanović

To je juče, na konferenciji u Sava centru koju je organizovala Socijalistička partija Srbije povodom 30 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma rekao Goran Milinović, nekadašnji šef kabineta predsednika SRJ Slobodana Miloševića i učesnik svih mirovnih pregovora. On nikada, do juče, nije govorio kako se odvijao diplomatski triler u američkoj bazi Rajt-Paterson tokom novembra 1995. godine.

- Sporazumom je obezbeđena i garantovana zaštita sva tri naroda, stvorena su dva entineta koji tvore BiH, kao i samostalnost u unutrašnjem uređivanju entiteta, što je za RS i većinski srpski narod u njoj imalo krucijalni značaj za ostvarivanje nacionalnih i ljudskih prava i sloboda jer je upravo njihovo ugrožavanje predstavljalo glavni uzrok izbijanja građanskog rata u BiH - kazao je Milinović.

Pregovorima u Dejtonu prethodile su duge runde razgovora koje je tim Ričarda Holbruka vodio u Sarajevu, Beogradu i Zagrebu. Posle više od 20 neuspelih pokušaja da se približe strane, sukobi su nastavljali, a Milinović kaže da je "bošnjačka strana najčešće odbijala mirovne inicijative, uverena da uz podršku moćnih saveznika može da ostvari unitarnu BiH". Srbi su to smatrali podrivanjem ravnopravnosti i glavnim povodom za rat.

Milinović je podsetio da je RS kao politički okvir postojala više od tri godine pre Dejtona, a da je formiranje FBiH 1994. bilo američki potez kojim se prekidao rat Hrvata i Bošnjaka. NATO bombardovanje položaja VRS 1995. imalo je za cilj da oslabi njenu vojnu poziciju i promeni odnos snaga pred pregovore u Dejtonu.

- Američka administracija je zato pregovore zakazala u svojoj bazi u Dejtonu kako bi pokazala politički autoritet i preuzela kontrolu nad procesom. Srpska delegacija imala je tri člana iz SRJ i tri iz RS, pa je uz pomoć i blagoslov patrijarha Pavla, dogovoreno da "zlatni glas" pripadne Miloševiću u slučaju da ne mogu da se usaglase.

Na pripremnim sastancima u Ženevi i Njujorku dogovoreno je da principi ravnopravnosti naroda i razgraničenja teritorije po formuli 51 odsto da pripadne FBiH a 49 RS, budu osnova teksta sporazuma. Milinović naglašava da je pozicija srpske strane bila izuzetno teška zbog vojnih gubitaka, NATO bombardovanja, bestijalne medijske kampanje oko Srebrenice i pada Republike Srpske Krajine.

Dačić: Nema revizije PREDSEDNIK Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić poručio je juče da je Dejtonski sporazum dokument koji je doveo do mira u BiH i da se ne sme dozvoliti da se izvrši njegova revizija. - Sporazum postoji, on može da se menja samo uz saglasnost oba entiteta i sva tri naroda u BiH. Mi ne želimo nikakve ratove, ali želimo poštovanje Dejtonskog sporazuma -rekao je Dačić.

- U Dejtonu se odmah pokazalo da će najveće sporenje biti oko razgraničenja. Bošnjačka delegacija je odbijala sve predloge koji su se ticali teritorija. Razgovori su bili iscrpljujući, bez prisustva medija, a američki tim je neprekidno dolazio na sastanke sa Miloševićem, očekujući od njega ključne korake. Kako su dani prolazili bez napretka, u trećoj nedelji pregovora se već smatralo da je proces propao. Te noći, oko dva sata posle ponoći, američki tim je Miloševiću saopštio da Izetbegović odbija sporazum.

Milošević je tražio vreme da razmisli i naredio Milinoviću da hitno organizuje sastanke sa Tuđmanom i Kristoferom.

- U šest ujutru, na sastanku sa hrvatskim predsednikom, Milošević je predložio da on i Tuđman potpišu sporazum čak i bez Izetbegovića, da njegovo mesto za stolom ostane upražnjeno, ako treba. Tuđman je pristao.

Posle toga, u razgovoru sa Kristoferom, Milošević je napravio, kako Milinović kaže, "konačan korak ka miru".