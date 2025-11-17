Politika

PROFESOR VUKČEVIĆ POHVALIO VUČIĆEVE PLANOVE ZA NIS: Pročitao sam jasnu poruku da će se Srbija pozabaviti time (VIDEO)

17. 11. 2025. u 10:39

PROFESOR Vladimir Vukčević pohvalio je planove predsednika Srbije Aleksandra Vučića za NIS u sinoćnoj emisiji "Utisak nedelje".

Foto: Printscreen/Iks/@LaziDetektor

- Poruke predsednika Vučića oko NIS-a su dobre i veći deo javnosti to i podržava. On nije za nacionalizaciju NIS-a već za kupovinu! Ja sam dosta mirniji sa tog ekonomskog aspekta jer sam pročitao tu jasnu poruku da će se Srbija pozabavite time i uzeti stvar u svoje ruke! Doneta je dobra odluka za NIS! - rekao je on. 

