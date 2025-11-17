PUKLA ISTINA U UTISKU NEDELJE: "Problem sa NIS-om je nastao 2008. kada ga je bivša vlast prodala! Pritom, nisu znali ni šta sve prodaju!"

U NAJNOVIJE zdanju emisije "Utisak nedelje" pukla je istina o tome kako je zapravo nastao problem sa kompanijom NIS.

Naime, gost emisije "Utisak nedelje" bio je Ivan Ostojić, predstavljen kao "stručnjak za ekonomiju, tehnologiju i inovacije", jasno je ukazao da je koren svih današnjih problema postavljen još 2008. godine, kada je bivša vlast prodala NIS i to, kako kaže, bez elementarnog razumevanja šta se sve nalazi u paketu prodaje.

- Mi smo NIS prodali 2008. godine, to je prodala prethodna vlast, i mi nismo znali šta smo njima prodali od izvorišta u Vojvodini, do koncesija u Angoli koje su visokoprofitabilan resurs... - izjavio je Ostojić.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je juče na sednici Vlade da je situacija sa NIS-om jako teška, jer mi ni dotok nafte već 38 dana ne dobijamo od JANAFA, te najavio da će lično razgovatati o tome sa Amerikancima.

On je naveo da pošto Amerikanci traže potpunu promenu vlasništva NIS, da će zajedno sa Rusima i njihovim azijskim partnerima uputiti pismo, ali naglasio da će razgovarati sa Amrikancima o dotoku nafte jer mi do 13. februara možemo imati totalni kolaps ukoliko nam nafta ne dolazi.

- Dakle, potpisaćemo sve to i čekati odluku Amerikanaca da li će to da prihvate ili ne. I hoće li omogućiti dotok nafte, ili ne. I šta je uslov da se omogući dotok nafte. Mi bez dotoka nafte do 13. februara smo u totalnom kolapsu. Jer time nam ni rafinerija ne radi, ništa nam ne radi. Ja ću pričati sa Amerikancima, da nam omoguće kakav takav dotok nafte da rafinerija može da radi, a da na svaki mogući način ubrzamo transakciju Rusa sa njihovim partnerima - naveo je juče Vučić.