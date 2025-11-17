Politika

PUKLA ISTINA U UTISKU NEDELJE: "Problem sa NIS-om je nastao 2008. kada ga je bivša vlast prodala! Pritom, nisu znali ni šta sve prodaju!"

В.Н.

17. 11. 2025. u 08:25

U NAJNOVIJE zdanju emisije "Utisak nedelje" pukla je istina o tome kako je zapravo nastao problem sa kompanijom NIS.

ПУКЛА ИСТИНА У УТИСКУ НЕДЕЉЕ: Проблем са НИС-ом је настао 2008. када га је бивша власт продала! Притом, нису знали ни шта све продају!

Foto: Printscreen/Iks/@LaziDetektor

Naime, gost emisije "Utisak nedelje" bio je Ivan Ostojić, predstavljen kao "stručnjak za ekonomiju, tehnologiju i inovacije", jasno je ukazao da je koren svih današnjih problema postavljen još 2008. godine, kada je bivša vlast prodala NIS i to, kako kaže, bez elementarnog razumevanja šta se sve nalazi u paketu prodaje.

- Mi smo NIS prodali 2008. godine, to je prodala prethodna vlast, i mi nismo znali šta smo njima prodali od izvorišta u Vojvodini, do koncesija u Angoli koje su visokoprofitabilan resurs... - izjavio je Ostojić.

Pogledajte isečak iz emisije:

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je juče na sednici Vlade da je situacija sa NIS-om jako teška, jer mi ni dotok nafte već 38 dana ne dobijamo od JANAFA, te najavio da će lično razgovatati o tome sa Amerikancima.

On je naveo da pošto Amerikanci traže potpunu promenu vlasništva NIS, da će zajedno sa Rusima i njihovim azijskim partnerima uputiti pismo, ali naglasio da će razgovarati sa Amrikancima o dotoku nafte jer mi do 13. februara možemo imati totalni kolaps ukoliko nam nafta ne dolazi.

- Dakle, potpisaćemo sve to i čekati odluku Amerikanaca da li će to da prihvate ili ne.  I hoće li omogućiti dotok nafte, ili ne. I šta je uslov da se omogući dotok nafte. Mi bez dotoka nafte do 13. februara smo u totalnom kolapsu. Jer time nam ni rafinerija ne radi, ništa nam ne radi. Ja ću pričati sa Amerikancima, da nam omoguće kakav takav dotok nafte da rafinerija može da radi, a da na svaki mogući način ubrzamo transakciju Rusa sa njihovim partnerima - naveo je juče Vučić. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DENVER JE UZDRMAN! Nikola Jokić dobio vesti koje nije želeo da čuje

DENVER JE UZDRMAN! Nikola Jokić dobio vesti koje nije želeo da čuje