VUČIĆ O JAĆIMOVIĆU: Izuzetna vest što je njegov sin prekinuo štrajk glađu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić na pitanje o pretnjama koje mu je uputio autoprevoznik blokader Milomir Jaćimović kaže da je izuzetna vest što je njegov maloletni sin prestao da štrajkuje glađu.
- Meni je pritisak inače visok, ako on misli da je razlog moje sekiracije, grdno, grdno, grdno se prevario. Uvek verujem u svoj rad - rekao je Vučić.
Kaže da je za njega izuzetna vest što je Jaćimovićev sin prekinuo štrajk glađu.
Podsetimo, autoprevozni Milomir Jaćimović rekao je da predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću sutra neće biti dobro.
- Sutra im dolazi kraj - poručio je Jaćimović za N1.
