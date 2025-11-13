MOLIM DIJANU HRKU, KAO ŠTO SAM MOLIO MRDIĆA, DA PREKINE ŠTRAJK GLAĐU: Lider SNS Vučević jasan: Dobro je da je predsednik razgovarao s njom

LIDER naprednjaka i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević izjavio je na Informer televiziji da je dobro što je predsednik Vučić razgovarao i sa Dijanom Hrkom i sa Uglješom Mrdićem te ih zamolio da prekinu štrajk glađu.

Foto Z. Jovanović

-To je stvar koja direktno ugrožava zdravlje gospođe Hrke. Fokusirao bih se da je to nešto što niko pristojan, niko ko je verujući čovek ne može da podrži. Na neki način iskazujem gađenje prema onim ljudima koji podržavaju gospođu Hrku da istrajava u štrajku glađu. Ja je molim, kao što sam molio Uglješu Mrdića i ratne veterane, da prekine štrajk glađu. Sva pitanja za koja se bore su pitanja koja moraju biti rešena u periodu pred nama. Mislim da nijedna nesreća ne može da pomogne da se ispravdi nesreća. Nadam se da će gospođa Hrka prihvatiti predlog predsednika države, kada procene oboje i kada gospođa Hrka da je to za nju prihvatljivo i da će dobiti odgovore u razgovoru sa predstavnicima države.Kao što se nadam i da će ono što je Mrdić zahtevao biti urađeno u skladu sa Ustavom i zakonom ove države. Naš apel je ljudski da se prekine svaki vid štrajka glađu. Govorim i o Jaćimoviću i njegovom sinu, tek mi je to skandalozno, da neko malodobnog sina stvari u takav proces. To mi je neverovatno. Video sam snimke i na društvenim mrežama, ali da ne ulazim zaista u to da li je pun štrajk glađu. Da provodite tamo vreme po ovih atmosferskim uslovima nije prijatno. Nervirali su me i članovi moje stranke koji su pohrlili da se slikaju s Mrdićem i okače na mreže. Trebalo je svi da ga ubeđujemo da prekine sa štrajkom glađu. Ključan je bio njegov razgovor sa predsednikom države. Nemam informacije o čemu se sve razgovarali predsednik Vučić i Dijana Hrka. On me je informisao da je razgovarao s njom. Nije na meni da ispitujem. Dobro je da su razgovarali - rekao je Vučević.

U Mrdić i Hrka, kako je rekao Vuččević, trebaju živi i zdravi.

- I svi nek su živi i zdravi, da bismo mogli da utvrdimo istinu. Nisam znao da se snima, ja sam to čuo od predsednika Republike. Šta se dalje dešava s time, nemam informaciju. Ponavljam, za mene je važno da su Hrka i predsednik razgovarali. To znači da je predsenik pokazao odgovornost, bez obzira da li su ti građani njegovi simpatizeri - rekao je Vučević.

Politički zloupotrebljavaju nesreću Dijane Hrke

Očigledno da postoje ljudi koji politički zloupotrebljavaju nesreću Dijane Hrke i njene porodice rekao je Vučević.

-Mi ne možemo insistirati na sudskim predsudama tako što ćemo štrajkovati glađu. Svako je negde doživeo nepravdu, pa ne znači da sad treba sve da stane. Ovi što okružuju Dijanu Hrku ne ugrožavaju sopstvene živote. Da bi na njenoj nesreći i pogibije sina, a sada i njenom stradanju, ako može da strada, oni mogli da idu u obojenu revoluciju. Šokirao sam se kada sam gledao snimak kada sam video da ne dozvoljavaju Hitnoj pomoći da priđe Dijani Hrki. Dobro je da je sinoć bila do lekara. Zamislite da takvi ljudi odlučuju sa nama koji se igraju sa životom žene koja je izgubila sina? Ja se plašim tih neodgovornih ljudi. Oni su je bodrili da štrajkuje glađu, znajući da to što gospođa Hrka traži ne može da bude pravno moguće da se reši za 10, 15 dana - izjavio je Vučević.

Moramo da nastavimo da živimo zajedno

Predsednik države je, kako je rekao Vučević, pozvao i predstavnike blokaderskog pokreta u kom formatu žele dijalog, u kojoj god emisiji, da vide građani Srbije ko se za šta zalaže.

-To je po mom mišljenju put da izađemo iz ove situacije, da ne budemo podeljeni, bez obzira što je ova podela manja od one pre šest meseci. Moramo da nastavimo da živimo dalje zajedno. Mi smo svi braća i sestre, narod ove države. Kad dođu izbori građani će glasati. Za oko 15 dana imate izbore u tri opštine- Mionica, Negotin i Sečanj. Na proleće nas očekuju izbori u devet ili deset lokalnih samouprava - naveo je Vučević.

Da li prepisuju Arapsko proleće?

Vučević je upitao da li blokaderi prepisuju Arapsko proleće kada se u Tunisu spalio mlađi čovek jer mu nešto nije bilo rešeno administrativno, pa je krenuo rusvaj u tom delu Afrike.

- Ne znam žele li neki takav scenario. Nadam se da smo kao narod politički dovoljno zreli da takve stvari ne radimo. Imamo publiku i „čuvare“ koji ne dozvoljavaju da joj se pomogne. Znam da će na jednom sudu odgovarati, a to je vrhovni sud na nebu. Kada vidim šta rade danas neke sudije je sve suprotno od onog što su nas učili. Oni su pokazivali blokaderima da imaju podršku od uzurpiranog dela državnog sistema puštajući ih nakon privođenja - naveo je Vučević.

"Siguran sam da će država da reaguje na pravi način"

Blokaderima, kako je rekao Vučević, uvek fali poslednji element u formuli obojene revolucije, a to je da se prolije krv.

-Njima treba smrt nečija. Zato je bila priča o zvučnom topu, da je mladić ubijen, da je policija ubila dečaka, da je studentkinja mučena i prebijena u policiji, a sad smo došli do toga da majka štrajkuje glađu a oni aplaudiraju. Ne možemo gledati kako žena umire. Nadam se da neće biti potrebe da policija dolazi da asistira da lekari pomognu osobi kojoj je zdravlje narušeno. Ajde da demaskiramo ljude koji ugrožavaju život Dijane Hrke. Čime se oni bave? Hoćemo državu da prepustimo ljudima koji imaju dijagnoze? Siguran sam da će država da reaguje na pravi način - jasan je Vučević.

-Ali imate deo ljudi koji su direktno radili da se Vojska Srbije uništi, da se svede na ekspediciju, da smo se stideli svog veterana, da smo generale, oficire, pa i predsednika države, isporučivali Haškom tribunalu, da smo iz udžbenika izbacili sve patriotske lekcije, da su ti isti koji danas kritikuju prodali Maršalat i komandu garde VS u srcu Beograda, na Dedinju. Prodali za budzašto. Oni nam danas kao najveći licemeri drže lekcije i imaju neverovatnu potrebe da unište svaki napor da Srbija stvara bolje odnose s Trampovom administracijom, da bismo bolje štitili interese Srbije. Ja nisam licemer da kažem da to ne treba da radimo. Treba da kažemo da su i u Kraljevini davane koncesiju velikim svetskim državama - rekao je Vučević.