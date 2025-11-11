TAČNO U 18.30 ČASOVA: Vučić gost u “Nacionalnom dnevniku”
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić večeras će biti gost u “Nacionalnom dnevniku” na Pink televiziji.
Vučić će govoriti o svim aktuelnim temama od 18.30 časova.
