SLOM SAMOOPREDELJENJA: Kurti ubedljivo izgubio u Đakovici, Vrtini, Kačaniku...

Novosti online

09. 11. 2025. u 20:39 >> 20:58

ALjBIN Kurti izgubio je izbore u Đakovici i širom Kosova i Metohije!

СЛОМ САМООПРЕДЕЉЕЊА: Курти убедљиво изгубио у Ђаковици, Вртини, Качанику...

Foto: Profimedia

Nakon 100% obrađenog uzorka, kandidat Samoopredeljenja poražen je sa ubedljivih 56%:44%.

Foto: Printscreen

Lider Pokreta Samoopredeljenje Aljbin Kurti stigao je u sedište svoje stranke u Prištini nakon zatvaranja biračkih mesta. Novinari su tražili od njega komentar na rezultate izlaznih anketa, ali je on odbio da odgovori.

Samoopredeljenje je poraženo u Vrtini, Vučitrnu, Kačaniku i Prištini.

Foto: Printscreen

Foto: Printscreen

Samoopredeljenje je deklasirano u Peći.

Foto: Printscreen

Orahovac i Prizren su, takođe, odbacili Samoopredeljenje.

Foto: Printskrin

Foto: Printscreen

