SLOM SAMOOPREDELJENJA: Kurti ubedljivo izgubio u Đakovici, Vrtini, Kačaniku...
ALjBIN Kurti izgubio je izbore u Đakovici i širom Kosova i Metohije!
Nakon 100% obrađenog uzorka, kandidat Samoopredeljenja poražen je sa ubedljivih 56%:44%.
Lider Pokreta Samoopredeljenje Aljbin Kurti stigao je u sedište svoje stranke u Prištini nakon zatvaranja biračkih mesta. Novinari su tražili od njega komentar na rezultate izlaznih anketa, ali je on odbio da odgovori.
Samoopredeljenje je poraženo u Vrtini, Vučitrnu, Kačaniku i Prištini.
Samoopredeljenje je deklasirano u Peći.
Orahovac i Prizren su, takođe, odbacili Samoopredeljenje.
