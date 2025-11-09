SLOM SAMOOPREDELJENJA: Kurti ubedljivo izgubio u Đakovici, Vrtini, Kačaniku...

ALjBIN Kurti izgubio je izbore u Đakovici i širom Kosova i Metohije!

Nakon 100% obrađenog uzorka, kandidat Samoopredeljenja poražen je sa ubedljivih 56%:44%.

Lider Pokreta Samoopredeljenje Aljbin Kurti stigao je u sedište svoje stranke u Prištini nakon zatvaranja biračkih mesta. Novinari su tražili od njega komentar na rezultate izlaznih anketa, ali je on odbio da odgovori.

Samoopredeljenje je poraženo u Vrtini, Vučitrnu, Kačaniku i Prištini.

Samoopredeljenje je deklasirano u Peći.

Orahovac i Prizren su, takođe, odbacili Samoopredeljenje.

