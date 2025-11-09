DRUGI KRUG LOKALNIH IZBORA NA KOSOVU I METOHIJI: Srbi se bore i za 10. opštinu
U 18 opština na Kosovu i Metohiji danas se održava drugi krug lokalnih izbora. Glasačka mesta otvorena su do 19 časova, a građani koji su glasali u Klokotu, opštini sa srpskom većinom, izjavili su da očekuju boljitak, bolju infrastrukturu i više slobode za sve građane.
- Nadam se da će sve da bude dobro, sada su svi zajedno i treba da bude dobro za sve, za ceo narod na Kosovu. Najbitnije je da su građani slobodni, da imaju slobodu kretanja, da rade, da se ljudi ne svađaju, i za Albance i za Srbe, da bude kao što je bilo ranije, ništa drugo ne očekujem - rekao je Zvezdan Simić iz Klokota.
Meštanin Klokota koji je danas iskoristio svoje glasačko pravo u Osnovnoj školi "Sveti Sava" izjavio je da se nada novim ulaganjima, pre svega u infrastrukturu.
- Da bude bolje. Pre svega obnovu, pa i nadogradnju, putevi su dosta loši, imamo problem sa strujom, da se to koliko toliko dotera u red, šta drugo da očekujemo - rekao je on.
Prema podacima Centralne izborne komisije u Prištini do 13.00 časova na teritoriji ove opštine glasalo je 16,84 odsto upisanih birača.
