ŠTA NUDE BLOKADERI? Ovo je njihov plan i program u 10 tačaka (VIDEO)

DOK svakodnevno blokiraju saobraćaj, vređaju policiju i građane koji samo žele normalno da žive, mnogi se s pravom pitaju, a šta zapravo nude blokaderi?

FOTO TANJUG/ ANA PAUNKOVIĆ/

Imaju li oni ikakav politički plan, konkretan program, ili je sve svedeno na haos i samopromociju nekoliko "vođa"?

Na osnovu njihovih javnih nastupa, izjava po društvenim mrežama i istupa u opozicionim medijima, a evo deset tačaka koje najbolje oslikavaju program blokaderskog pokreta.

Pogledajte snimak:

1. Paljenje i rušenje

Blokaderske kukavice već nekoliko meseci demoliraju prostorije SNS širom Srbije. Pomenute prostorije su simbol otpora i odbrane Srbije od ovih koji bi da sruše našu otadžbinu.

Takođe, blokader Miša Bačulov, koji je nedavno uhapšen, predvodio je jedan od najvećih terora koji se dogodio u poslednjih godinu dana - napad na Gradsku kuću u Novom Sadu.

2. Nasilje

Blokaderi su sve ovo vreme, sprovodili nasilje nad policijom, koja je ni kriva, ni dužna, obavljala svoj posao pošteno i časno.

3. Zlostavljanje i prebijanje novinara

Novinari, reporteri i snimatelji, mesecima trpe teror prilikom izveštavanja sa terena - blokada i protesta.

4. Šikaniranje profesora

Bili smo svedoci situacije kada je blokader pesnicom udario profesora Patrika Drida, što se vidi na svakom snimku.

Takođe, direktorka Pete beogradske gimanazije Danka Nešović prolazi kroz teror i uvrede od strane blokadera, a nedavno su učenici pomenute gimnazije blokirali nastavu, a ni sami ne znaju zbog čega.

5. Linč

Među brojnim napadima na političare, jedan od njih bio je i monstruozan napad na gradonačelnika Niša Dragoslava Pavlovića.

Studenti blokaderi i nasilnici brutalno su napali Pavlovića, gurali ga, vređali, gađali jajima, ali se gradonačelnik dostojanstveno držao uprkos nasilju studenata blokadera i ostalih siledžija.

6. Pretnje

Dijana Hrka, majka mladića Stefana Hrke koji je stradao u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, pod pritiskom blokadera koji su joj pomračili um javno na tajkunskoj televiziji pozvala blokadere da uzmu oružje!

Ona nije jedina koja je pretila političkim neistomišljenicima, tu su i brojni lideri opozicije, među kojima je Jovo Bakić, Dragan Đilas, Marinika Tepić i mnogi drugi.

Podsetimo, predsednik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević je u samo nekoliko meseci prešao od radikalnog odbijanja izbora do otvorene pretnje predsedniku Aleksandru Vučiću.

7. Terorizam

Blokader Vladan Anđelković je 22. oktobra oko 10.15 časova došao ispred Doma Narodne skuštine, ušao u jedan od šatora i iz vatrenog oružja – pištolja marke "melior", model „new moder“ koji je neovlašćeno nosio, u pravcu oštećenog Milana Blagojevića, koji je ušao za njim u šator upućujući mu reči "Šta radite, kako ulazite tako bez poziva", ispalio više projektila kojom prilikom je oštećeni zadobio telesne povrede u predelu desne natkolenice.

Nakon što se oštećeni Blagojević nakon zadobijanja povreda zateturao ispred ulaza u šator i udaljio, osumnjičeni je ispalio više projektila, a potom i izazvao požar tako što je benzinom koji je poneo sa sobom u kanisteru, polio unutrašnjost šatora u kome su bile različite stvari i garderoba i isti zapalio.

Ali to nije sve, vođa blokadera u Novom Sadu Miša Bačulov, pokušao je trovanjem da izazove građanski rat.

Naime, na video snimku se vidi kako Bačulov dolazi na sastanak sa jednim lekarom, a zatim se dogovaraju šta da popije kako bi izazavao lažno trovanje. Doktor ga savetuje, a Bačulov se raspituje šta su posledice toga.

8. Uvrede

Dijana Hrka sa grupom blokadera ispred Narodne skupštine, pevala je uvredljive pesme na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Kako se vidi i čuje sa snimka, Hrka na megafon upućuje najogavnije psovke na račun Vučića.

Između ostalog, dok skaču, horski urliču: "Puši ku*ac Aco šiptare".

9. Satanizam

Deblokadom Studentskog kulturnog centra (SKC) u javnost su isplivale šokantne informacije o tome šta se tokom pet meseci dešavalo u tom zdanju kulture. Prvi ulazak novinara u zgradu doveo je do prvih fotografija, koje su zgrozile sve.

Ipak, naknadnim uvidom u instagram profile blokadera došlo se do saznanja da su u SKC sprovođene satanističke žurke sa okultnim i luciferijanskim orgijama.

Skandalozan performans koji je izvela grupa studenata ispred zgrade Tehničkih fakulteta zgrozio je javnost u Srbiji.

Kako su tvrdili, u pitanju je bilo izvođenje pesme "Srbija" Oskara Daviča.

Međutim, građanima Srbije ovo je više ličilo na satanistički obred.

10. Kletve

Živorad Žika Milenkvoić, muzičar i član grupe Bajaga i Instruktori, podelio je, malo je reći, skandaloznu objavu na društvenoj mreži Iks, budući da se na njoj vidi karikatura predsednika Srbije Aleksandra Vučića probodenog kocem.

Zatim je usledila monstruozna izjava urednika RTS-a Ivana Plavšića, koji je brutalno izvređao sve one koji podržavaju predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovu politiku.

- Stoka da pomre od raka. Daboga im pocrkala deca i imali rak u kući svi do jednog. Stoko! Stoko neprosvećena. Đubrad jedna, bićete razvlačeni - urla on.

Bilo je još dosta jezivih situacija, pretnji, ali sve ovo je jedna šira slika i plan ljudi kojima je jedini cilj nasilje, a ne dijalog.