Politika

NALOŽENO PROCESUIRANJE TVITERAŠA: Pozivao na rušenje države i ubistvo Vučića

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

02. 11. 2025. u 15:46

VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu, Posebno odeljenje za visokotehnološki kriminal naložilo je procesuiranje Radiša T. jer je na društvenoj mreži "X" pozvao građane na rušenje državnog uređenja i hapšenje predsednika Republike.

Radiša T, za kojim se već traga, danas je na profilu "Čičan" na mreži "X" postavio objavu u kojoj "Udruženje Šumadija" poziva građane da dođu u Beograd i uhapse predsedika Republike, uz uvredljive komentare.

Za njim je, kako saznajemo, od ranije raspisana potraga jer se ne nalazi na teritoriji Srbije i već je upućena molba za njegovo hapšenje u Austriji u kojoj boravi.

Ovaj nasilnik i begunac se sumnjiči, kako nezvanično saznajemo, za krivično delo Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja.

