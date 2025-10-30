Politika

POSEBNO IZNENADJENJE: Domaćice iz Kraljeva spremile kiflice i posluženje za pešake sa KiM (FOTO)

Предраг Стојковић
30. 10. 2025. u 17:16

DOMAĆICE iz Kraljeva rešile su danas da iznenade pešake sa Kosova i Metohije koji prolaze kroz njihov grad, pa su ih sačekale uz put sa vrućim domaćim kiflicama, krofnama, projama…

Foto Novosti

Kako su prenele, želele su na ovaj način da se oduže herojima sa KiM kojima ništa nije teško za Srbiju i predsednika Vučića i da ih malo okrepe na njihovom putu. 

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti

Foto Novosti


One su ih sačekale sa aplauzima i rečima dobro došlice u blizini mesta Progorelica i tu sa njima porazgovarale o dosadašnjem putu i predjenim kilometrima. Kako javlja naš dopisnik, pali su zagrljaji sa pešacima sa Kosova i Metohije i osmesi, ali i zajedničko fotografisanje za uspomenu.

