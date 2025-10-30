Politika

"MOŽE DA SE SLIKA SAMO KO NIJE BLOKADER" Šešelj postavio uslov za fotografiju omladincima na Sajmu knjiga (VIDEO)

Novosti online

30. 10. 2025. u 15:30

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj ponovo je glavna zvezda Sajma knjiga u Beogradu.

МОЖЕ ДА СЕ СЛИКА САМО КО НИЈЕ БЛОКАДЕР Шешељ поставио услов за фотографију омладинцима на Сајму књига (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Iks

Posetioci Sajma prilaze štandu SRS i žele da se fotografišu sa liderom radikala.

- Može da se slika samo ko nije blokader - poručio je Šešelj.

Takođe, predsednik SRS istakao je da ne može da se sa njim fotografiše onaj ko se izjašnjava kao Crnogorac po nacionalnosti.

