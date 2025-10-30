"MOŽE DA SE SLIKA SAMO KO NIJE BLOKADER" Šešelj postavio uslov za fotografiju omladincima na Sajmu knjiga (VIDEO)

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj ponovo je glavna zvezda Sajma knjiga u Beogradu.

Foto: Printskrin Iks

Posetioci Sajma prilaze štandu SRS i žele da se fotografišu sa liderom radikala.

- Može da se slika samo ko nije blokader - poručio je Šešelj.

Sajam knjiga u Beogradu, 29.10.2025. pic.twitter.com/ODsAc7h91V — Srpski radikali (@srpski_radikali) October 29, 2025

Takođe, predsednik SRS istakao je da ne može da se sa njim fotografiše onaj ko se izjašnjava kao Crnogorac po nacionalnosti.