"MOŽE DA SE SLIKA SAMO KO NIJE BLOKADER" Šešelj postavio uslov za fotografiju omladincima na Sajmu knjiga (VIDEO)
PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj ponovo je glavna zvezda Sajma knjiga u Beogradu.
Posetioci Sajma prilaze štandu SRS i žele da se fotografišu sa liderom radikala.
- Može da se slika samo ko nije blokader - poručio je Šešelj.
Takođe, predsednik SRS istakao je da ne može da se sa njim fotografiše onaj ko se izjašnjava kao Crnogorac po nacionalnosti.
Preporučujemo
DVE STVARI SU NAMA SRBIMA PODVALjENE: Šešelj razbio velike mitove
29. 10. 2025. u 15:50
ŠEŠELj NA IVICI SUZA: Zamolio sam Vučića...
20. 10. 2025. u 20:19 >> 23:43
ISTINA O ATENTATU NA ŠEŠELjA: Lider radikala preživeo zahvaljujući pratiocu
15. 10. 2025. u 19:25
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Udala se za 25 leta starijeg čobanina, doživela šok kad je umro
Marsel Amfu je čitav svoj život živeo jednostavno. Njegova kuća nije imala ni struje ni vode. To mu je omogućilo da uštedi ogromne sume novca.
28. 10. 2025. u 21:37
Komentari (0)