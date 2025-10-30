Politika

RAT MEĐU BLOKADERIMA SE NASTAVLJA Miketić: Manojlović skuplja jeftine političke poene

В. Н.

30. 10. 2025. u 14:31

RAT među blokaderima se zahuktava.

РАТ МЕЂУ БЛОКАДЕРИМА СЕ НАСТАВЉА Микетић: Манојловић скупља јефтине политичке поене

Foto: Printskrin

Ovog puta Đorđe Miketić kritikovao je pokret "Kreni-Promeni" i Savu Manojlovića na društvenoj mreži Iks.

Miketić je objavio snimak na kojem se vide plakati pokreta "Kreni promeni", kojima oni pozivaju na skup u Novom Sadu, a koji su oblepljeni po banderama u Batajnici.

On poručuje da Manojlović krade organizaciju skupa u Novom Sadu, skuplja jeftine političke poene i otima proteste plenumašima.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (16)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA DOJKE: Značaj prevencije i ranog otkrivanja

SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA DOJKE: Značaj prevencije i ranog otkrivanja