RAT MEĐU BLOKADERIMA SE NASTAVLJA Miketić: Manojlović skuplja jeftine političke poene

RAT među blokaderima se zahuktava.

Ovog puta Đorđe Miketić kritikovao je pokret "Kreni-Promeni" i Savu Manojlovića na društvenoj mreži Iks.

Miketić je objavio snimak na kojem se vide plakati pokreta "Kreni promeni", kojima oni pozivaju na skup u Novom Sadu, a koji su oblepljeni po banderama u Batajnici.

On poručuje da Manojlović krade organizaciju skupa u Novom Sadu, skuplja jeftine političke poene i otima proteste plenumašima.

Bataja centar ali i bukvalno svaka bandera usput pic.twitter.com/UeOom8uVed — Đorđe Miketic (@đorđemiketic) October 30, 2025