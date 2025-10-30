"RAZGOVARALI SMO DA NAPRAVIMO RADNU GRUPU" Vučić: Sa Pelegrinijem o zajedničkom rešavanju pitanja energetike
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je da je sa slovačkim predsednikom Peterom Pelegrinijem razgovarao o formiranju zajedničke radne grupe Srbije, Slovačke i Mađarske u kojoj bi se pronalazila rešenja za razna pitanja u oblasti energetike.
- Razgovarali smo sa predsednikom Pelegrinijem o tome da napravimo neku radnu grupu zajedničku sa Budimpeštom i Bratislavom, da vidimo šta nam je činiti po različitim pitanjima, od nafte do gasa i da pokušamo da pronađemo najbolja rešenja za naše narode i naše zemlje - kazao je Vučić tokom obraćanja iz Samarkanda.
Vučić se obratio iz Samarkanda, gde je prisustvovao otvaranju 43. zasedanja Generalne konferencije UNESKO-a.
BONUS VIDEO: Pešacima sa KiM pridružili se i meštani Raške i Kraljeva u koloni: Ori se “Ja sam momče sa Kosova”
Preporučujemo
VUČIĆ O PRODAJI LUKOIL-A: "Mi smo srećni ako su time završili stvari"
30. 10. 2025. u 13:30
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Udala se za 25 leta starijeg čobanina, doživela šok kad je umro
Marsel Amfu je čitav svoj život živeo jednostavno. Njegova kuća nije imala ni struje ni vode. To mu je omogućilo da uštedi ogromne sume novca.
28. 10. 2025. u 21:37
Komentari (29)