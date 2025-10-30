"RAZGOVARALI SMO DA NAPRAVIMO RADNU GRUPU" Vučić: Sa Pelegrinijem o zajedničkom rešavanju pitanja energetike

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je da je sa slovačkim predsednikom Peterom Pelegrinijem razgovarao o formiranju zajedničke radne grupe Srbije, Slovačke i Mađarske u kojoj bi se pronalazila rešenja za razna pitanja u oblasti energetike.

Foto: Instagram/ buducnostsrbijeav

- Razgovarali smo sa predsednikom Pelegrinijem o tome da napravimo neku radnu grupu zajedničku sa Budimpeštom i Bratislavom, da vidimo šta nam je činiti po različitim pitanjima, od nafte do gasa i da pokušamo da pronađemo najbolja rešenja za naše narode i naše zemlje - kazao je Vučić tokom obraćanja iz Samarkanda.

Vučić se obratio iz Samarkanda, gde je prisustvovao otvaranju 43. zasedanja Generalne konferencije UNESKO-a.

