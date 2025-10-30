"RAZLIČITE SU NAM POLITIKE" Vučić: Mene podržavaju Srbi sa Kosova i Metohije, blokadere Sulejman Ugljanin

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je prilikom obraćanja iz Uzbekistana o napadu N1 na Srbe sa Kosova i Metohije koji pešače ka Novom Sadu.

Foto: Printscreen

- Srbi sa Kosova i Metohije su dolazili i 12. aprila u Beograd, sada hoće da dođu i u Novi Sad. Srbi sa KiM podržavaju Srbiju i srpskog predsednika. Oni imaju mnogo njih iz partije Sulejmana koji su krenuli pešice i nekih drugih partija iz Pazara koji su pošli, ja to poštujem. Različite su nam politike. Mene podržavaju Srbi sa Kosova i Metohije, njih Sulejman Ugljanin i ja mislim da je to fer i da je to u redu. Nemam nikakav problem sa tim - istakao je Vučić.

BONUS VIDEO:

Pešacima sa KiM pridružili se i meštani Raške i Kraljeva u koloni: Ori se “Ja sam momče sa Kosova”