"RAZLIČITE SU NAM POLITIKE" Vučić: Mene podržavaju Srbi sa Kosova i Metohije, blokadere Sulejman Ugljanin

30. 10. 2025. u 13:49

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je prilikom obraćanja iz Uzbekistana o napadu N1 na Srbe sa Kosova i Metohije koji pešače ka Novom Sadu.

- Srbi sa Kosova i Metohije su dolazili i 12. aprila u Beograd, sada hoće da dođu i u Novi Sad. Srbi sa KiM podržavaju Srbiju i srpskog predsednika. Oni imaju mnogo njih iz partije Sulejmana koji su krenuli pešice i nekih drugih partija iz Pazara koji su pošli, ja to poštujem. Različite su nam politike. Mene podržavaju Srbi sa Kosova i Metohije, njih Sulejman Ugljanin i ja mislim da je to fer i da je to u redu. Nemam nikakav problem sa tim - istakao je Vučić.

