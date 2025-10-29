Politika

SKANDAL: Blokaderi pogačom i solju dočekuju Davida Delimeđca koji smatra da je Srbija počinila genocid (VIDEO)

В.Н.

29. 10. 2025. u 07:25

U REDOVIMA blokadera uzdanice su oni koji smatraju da je Srbija počinila genocid u Srebrenici!

СКАНДАЛ: Блокадери погачом и сољу дочекују Давида Делимеђца који сматра да је Србија починила геноцид (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Blokaderi su ovoga puta pogačom i solju dočekali Davuda Delimeđca – blokadera iz Novog Pazara koji svake godine na Fejsbuku objavljuje da je Srbija počinila genocid u Srebrenici!

Pogledajte priloženi snimak:

