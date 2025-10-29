SKANDAL: Blokaderi pogačom i solju dočekuju Davida Delimeđca koji smatra da je Srbija počinila genocid (VIDEO)

JP "Putevi Srbije" demantovalo je večeras objave pojedinih medija da je to preduzeće navodno objavilo spisak zatvorenih i alternativnih saobraćajnica do 10. novembra i da je većina puteva ka Novom Sadu zatvorena, Iz ''Puteva Srbije'' su u saopštenju naglasili, kako su naveli, ''radi tačnog i istinitog informisanja celokupne javnosti'', da će se saobraćaj iz pravca Beograda ka Novom Sadu odvijati u normalnom režimu i da ''putni pravci ka Novom Sadu neće biti zatvoreni''.