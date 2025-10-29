uživoVUČIĆ U UZBEKISTANU: Predsednik posetio Centar za islamsku civilizaciju u Taškentu (FOTO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić nastavlja danas zvaničnu posetu Uzbekistanu.
Vučić posetio Centar za islamsku civilizaciju u Taškentu
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, zajedno sa srpskom delegacijom, posetio je danas Centar za islamsku civilizaciju u Taškentu. Predsednika Vučića je u obilazak vodio Rustam Džabarov, zamenik direktora tog centra. Centar za islamsku civilizaciju u Uzbekistanu je institucija pri Kabinetu Ministara Republike Uzbekistan, koja se nalazi u sklopu kompleksa imanja Hazreti Imama.
Izgradnja kompleksa je pokrenuta na osnovu odluke predsednika Uzbekistana Šavkata Mirzijojeva 2017. godine, a temelj je postavljen 2018. godine. Centar se još uvek nalazi u fazi izgradnje, ali je veći deo izgrađen.
Centar za islamsku civilizaciju je najveći kulturni, naučni i obrazovni kompleks u Uzbekistanu, a obuhvata muzej, istraživački institut, biblioteke, međunarodne partnerske organizacije, naučne laboratorije, centre tradicionalnih zanata i obrazovnih odeljenja. Aktivnosti Centra usmerene su na sveobuhvatno proučavanje istorije Uzbekistana od davnina do modernog perioda, sa fokusom na doprinos regiona svetskoj civilizaciji u oblastima nauke, kulture i duhovnog nasleđa.
Posebna pažnja se posvećuje naučnom nasleđu uzbekistanskih naučnika, proučavanju njihovih dela, kao i savremenim akademskim istraživanjima i novim otkrićima. Ovaj muzej još nije otvoren za javnost, a predsednik Vučić je prvi strani zvaničnik koji je posetio muzej.
Predsednik se sastao sa predsedavajućom parlamenta Narabaevom u Taškentu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsedavajućom parlamenta Uzbekistana Tanzilom Narabaevom u zgradi parlamenta u Taškentu.
Posle sastanka, predsednik Vučić se upisao u Knjigu počasnih gostiju. Vučić će, kasnije, učestvovati na poslovnom forumu Srbija-Uzbekistan, na kojem učestvuju predstavnici velikih kompanija zainteresovanih za ulaganja u Srbiju.
Vučić će posetiti i Centar za islamsku civilizaciju, zatim IT park, ali i industrijski kompleks Techno park.
U okviru zvanične posete, predsednik Vučić učestvovaće na 43. zasedanju Generalne konferencije UNESCO, koja će biti održana u Samarkandu.
Preporučujemo
SVE JE ZAVRŠENO, RAKETA "OREŠNIK" STIŽE U OVU ZEMLjU: "Nikome ne pretimo, ovo je odgovor na eskalaciju u regionu"
RUSKI raketni sistem "Orešnik" biće stavljen u borbenu gotovost u Belorusiji u decembru ove godine, saopštila je portparolka predsednika Belorusije Aleksandra Lukašenka, Natalija Ejsmont.
28. 10. 2025. u 19:57
VUČIĆ O PORUCI IZ AMERIKE I NIS-U: E baš vam hvala, dragi partneri, poruku smo razumeli odavno
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić govorio je o pritiscima Sjedinjenih Američkih Država na Srbiju da se u potpunosti eliminiše rusko većinsko vlasništvo u Naftnoj industriji Srbije (NIS).
28. 10. 2025. u 18:18
Udala se za 25 leta starijeg čobanina, doživela šok kad je umro
Marsel Amfu je čitav svoj život živeo jednostavno. Njegova kuća nije imala ni struje ni vode. To mu je omogućilo da uštedi ogromne sume novca.
28. 10. 2025. u 21:37
Komentari (0)