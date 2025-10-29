PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić nastavlja danas zvaničnu posetu Uzbekistanu.

Vučić posetio Centar za islamsku civilizaciju u Taškentu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, zajedno sa srpskom delegacijom, posetio je danas Centar za islamsku civilizaciju u Taškentu. Predsednika Vučića je u obilazak vodio Rustam Džabarov, zamenik direktora tog centra. Centar za islamsku civilizaciju u Uzbekistanu je institucija pri Kabinetu Ministara Republike Uzbekistan, koja se nalazi u sklopu kompleksa imanja Hazreti Imama.

Izgradnja kompleksa je pokrenuta na osnovu odluke predsednika Uzbekistana Šavkata Mirzijojeva 2017. godine, a temelj je postavljen 2018. godine. Centar se još uvek nalazi u fazi izgradnje, ali je veći deo izgrađen.

Centar za islamsku civilizaciju je najveći kulturni, naučni i obrazovni kompleks u Uzbekistanu, a obuhvata muzej, istraživački institut, biblioteke, međunarodne partnerske organizacije, naučne laboratorije, centre tradicionalnih zanata i obrazovnih odeljenja. Aktivnosti Centra usmerene su na sveobuhvatno proučavanje istorije Uzbekistana od davnina do modernog perioda, sa fokusom na doprinos regiona svetskoj civilizaciji u oblastima nauke, kulture i duhovnog nasleđa.

Posebna pažnja se posvećuje naučnom nasleđu uzbekistanskih naučnika, proučavanju njihovih dela, kao i savremenim akademskim istraživanjima i novim otkrićima. Ovaj muzej još nije otvoren za javnost, a predsednik Vučić je prvi strani zvaničnik koji je posetio muzej.

Predsednik se sastao sa predsedavajućom parlamenta Narabaevom u Taškentu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsedavajućom parlamenta Uzbekistana Tanzilom Narabaevom u zgradi parlamenta u Taškentu.

Posle sastanka, predsednik Vučić se upisao u Knjigu počasnih gostiju. Vučić će, kasnije, učestvovati na poslovnom forumu Srbija-Uzbekistan, na kojem učestvuju predstavnici velikih kompanija zainteresovanih za ulaganja u Srbiju.

U okviru zvanične posete, predsednik Vučić učestvovaće na 43. zasedanju Generalne konferencije UNESCO, koja će biti održana u Samarkandu.