"JEL VAS NIJE SRAMOTA?" Vučić oštro na sednici Vlade: Nemojte da spavate dok ne rešite probleme! (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je tematskoj sednici Vlade Srbije, na poziv premijera Đura Macuta.

Premijer Đuro Macut otovrio je sednicu, a dao je na početku reč ministru finansija Siniši Malom.

Mali je pripremio kratku prezentaciju oko EKSPA.

- Hoću da vam ukažem status i gde smo stali oko radova oko EKSPA. Pobedili smo Ameriku, Španiju, 61 zemlja sveta je dala poverenje Srbiji da organizuje najveći događaj na svetu. Doneli smo veliki broj dokumenata, planova, aktivnosti, imamo kordinaciono telo. Puno toga smo uradili, 132 zemlje su prihvatile i potvrdile učešće na EKSPU - rekao je Mali.

Pokazao je šta se radi od infrastrukture, od nove pruge, preko pristana, stadiona, gasovoda...

- Ogromni su to infrastrukturni projekti. Mnogo toga radimo oko organizacije EKSPA. 23. januara planiramo da građanima otkrijemo imena maskota za izložbu. Za proleću bi krenuli sa velikom volonterskoj kampanji, potrebno najm je 20. 000 volontera. 15. maja želimo da krenemo sa prodajom karata u svetu i u Srbiji. Rokovi su tesni, a EKSPO je najveća razvojna šansa Srbije. Od 2028. nakon EKSPA, Srbija uđe u fazu još ubrzanijeg rasta i razvoja. Izaći ćemo sa programom - Srbija 2035 - kazao je Mali i rekao da mu je potrebna pomoć i podrška Vučića jer nije siguran da će sve stići da uradi bez dodatnog pritiska.

Vučić je rekao da teško ide oko EKSPA.

- Dođe hladno vreme, sreća Kinezi hoće da rade, Srbi i naše kompanije neće, hladno im je. Onda se čudimo kad ne možem oda dobijemo nijedan posao i teško je razgovarati sa našim kompanijama. A šta da zameram kompanijama, pogledajte sebe, koliko vas je bilo na godišnjim odmorima kada smo imali najveći pritisak od električne energije, od Londona, Dubaija, do svih destinacija, dok su nam se ljudi smrzavali - rekao je Vučić.

Kaže da razmisle dobro šta su radili u prethodnom periodu.

- Neke direkotore javnih preduzeća moram ja da budim da im kažem da neki ljudi nemaju struju u Ivanjici. Iako sam pre tri godine ukazivao na to, ne pričam o političkim protivnicima. Ako nemate dovoljno želje i energije, ko boga vas molim napustite ta mesta. Niste bogom dani da uživate u sekretarici, vozilu. DOvoljno je bil oda se vidi početak godine i angažman, srećom imali sm odivne radnike koji su se borili u nemogućim uslovima. Ti ljudi su riziklovali svoje živote da ljudi dobiju struju. Što nise obavestili javnost da su neki građani protivili da se seče drveće. Što niste obavestili Vladu? - upitao je Vučić.

Kaže da je u Davosu sagledavao našu međunardonu političku poziciju i da želi da obavesti Vladu o zaključcima.

- Svet ide ka daljem fragmentiranju i sukobima i podelama. Dolazi do fragmentacije unutar Zapada i to je trajni i stalni proces, kako je rekla i Fon der Lajen. Možemo da očekujemo dalje sukoba na svim nivoima, svet u 2026 neće biti mirnije već će biti problematičnije mesto za život. Angažman svih državnih organa na očuvanju mirna i stabilnosti je od ogromnog značaja. To znači puni angažman svih delova države, Vlade, predsednika Republike. I u međ. kontaktima da bismo našim građanima mogli da garantujemo sigurnost i bezbednost - kaže predsednik.

Rekao je Macutu da ide u inicijativu za smenu ministara.

- Ako vi to ne uradite, ja ću i verujem da ćemo imati većinu. Nikada nisam video takvu lošu atmosferu na mestu gde se svet okupio. Svet je na prelomnoj tački i moramo da pronađem osvoje mesto u takvom svetu. Zamolio bih vas da saopštite ministrima i drđavnim sekretarima i pomoćnicima da nisu tu da prođe još jedan dan i da se bave time ko je sve o njima šta rekao i ko će kome biznis da namesti. Nemam loše namere, imam najbolje namere. Neka se bave strateškim poslovima i da ne spavaju dok to ne rešimo. JEste li pročitali planove EPS-a? Meni nije bilo teško. Jeste li videli, da oni u naredne tri godine ne planiraju povećanje potrošnje. Kako ste vi to u EPS-u zaključili, i minsitarka. Jel vas nije sramota, pred građanima Srbije. Jeste pitali koliko ćemo data centara, superkompjutera da uradimo, raznih stvari da uvedemo u veštačkoj inteligenciji. Prepisujete izveštaj od prošle godine, koga obmanjujete? - upitao je Vučić.

Rekao je da TENT A1, TENT A2, Kostolac, TE Kolubara, moraju da budu ugašene prema programima od 2030 do 2034.

- Ajde što to lažete sebe, nemojte mene. Struja nam više nije jeftina, gas je je ftin, ne zbog dobrog Srbija gasa, već zbog politike države. Danas plaćamo cenu gasa 285 evra, zahvaljujući politici države. Što zavitlavate narod. Dobili smo ponudu od Japanaca i Kineza da će nam dati ključ u ruke, da dobijemo male nuklearne reaktore. Vama treba 7 godina da spremite regulatorni okvir. Da ja čekam 12 godina da gradimo nuklearku. Šta vas briga niste vi tad bili, mandat je prošao, porodicu sam obezbedio, šta me briga za državu. Interesuju se Rusi, Kinezi, Japanci, Francuzi - kaže Vučić.

- Nemoj da spavate dok to ne rešite i ne odmahujte mi glavom da imamo problem. Reši problem. Požurite malo. Sramota je što nećete da potpišete nešto, sramota je da ja kažem ko će da potpiše ugovor o metrou, jer se plašite. Nemam problem ja ću da potpišem sve. Sram vas bre bilo, a hoćete svi vozača.

- Zlatibore, nismo ispunili obećanje, nećem oda stignemo sa listama čekanja do 2026. Nemojte da spavate dok to ne uradite.

Vučić je upitao koliko su opština obišli u prethodnom periodu.

- Više sam ja obišao nego vi. Šta ste se vezali za kancelariju u Beogradu? Rešavajte mobilne ambulatne, ljudi na selima ne mogu da dobiju pomoć. O čemu se bre radi. Nećeš da ideš u ambasadu u Argentinu? E pa nećeš ni u Pariz, ni London, ni u Moskvu. Šta je ovo ljudi?

- Imaćemo hladno vreme za 7 dana, svi koji budu odgovorni za nepripremljenost sistema, biće smenjeni većinom koju imamo u Vladi. Spremite se za 7, 8 dana. Samo nemojte dam i kažete drveće nije posečeno. Ljudi će uvek kukati za nečim, vi ste ti koji upravljate rizicima, koji vodite državu. To što će ljudi da kukaju za drvećem, uvek će da kukaju za nečim!

On je potom pročitao koliko će superkompjutera i data centara biti izgrađeno uskoro, i pitao je ministre da li imaju to čime da pokriju.

Nijedno pitanje nije zlonamerno, brzo završavajte to i plaćajte eksproprijacije, poručio je Vučić. Govoreći o legalizaciji, Vučić kaže:

- Čujem i sada da se mešaju advokati i notari za ove prijave za legalizaciju. Narode nemojte da uzimate advokate i notare, država će sama da uradi posao. Nemojte da vas pljačkaju za džabe.

- Izgradili smo bolnica toliko i domova zdravlja i ljudi to vide, ali ljudi traže da ih sačeka ljubazno osblje. Ne mogu da čitam svaki dan, lekari rade najteži posao uz rudare, nije lako ni policajcima, vojnicima. Imaju pravo na grešku, ali ako smo obezbedili nasjavremenije instrumente, da više paJžnje pokažemo prema pacijentima. Ti ljudi moraju da budu nasmejani, nemaju više male plate.

- Glavne teme su EKSPO, zdravstvo, energetika, vojska, obići ću sve fabrike nemaneske industrije u srbiji. Puni su nam magacini jer ne izvozimo ili u smanjenom obimu izvozimo zbog unutrašnjih pritisaka. Sad nam ljudi imaju probleme sa isplatama plata.

- Nisam stručan, ali umem da viidm rezultat. Posvetite se obrazovanju i nauci, ogromna je šteta nanete zemlji, decenijama se neććemo oporaviti. Naš je zadatak da ubrzamo razvoj i promene, da to razaranje koje su nam priredili, skratili. Baš me briga što nemam obloakder, menjajte zakone. Blokiraju škole, neka blokiraju. Nećete na fakultet, ne morate. Zato smo Sloveniju napunili, svi su poslali decu tamo, jer je neka banda rekla odavde da nam ne treba nikakav Univerzitet u zemlji. Sad hrabro u reforme i pokažite viziju i brinite o budućnosti.

- Imam ideju, želeo bih da budem deo tima, odredite šefa, ja predlažem da to budete vi Macut na planu za 2035. Voleo bih da budem član i da izađemo pred njih sa planom i programom. Preldožio bih određene izmene. Srbija se nalazi na evropskom putu, verujem da će biti mnogo lomova u EU oko raznih stvari. Mislim da će deo plana mirvnog ukoliko ga postignu Rusija i Ukrajina, neće biti obavezane samo dve strane, već deo međ. zajednice. Jedan od plana je da Ukrajina bude član EU do 1. januara 2027.. Ukoliko budu želeli da ne bude ubijanja, Ukrajina mora da bude u EU, a neće se saglasiti neke članice EU. Naše je da šititmo naše interese i vidimo šta možemo da uradimo. Plaćali smo visoku cenu slobodarske politike, ja to preuzimam kao svoj teret. Imam problem sa tim da mi osnovne stvari nismo uradili, što druge zemlje urade za 2 meseca.

- Predložio bih da ukinete i Koordinacioni tim i saveta Koordinacionog tima, i da formirate male operativno telo koje će da se bavi time na dnevnom nivou i predlažem da tu budu i Starović i Branbić i Mali, i Vujić, a predložio bih da timom rukovodi Danijel Apostolović, naš ambasador iz Brisela. Taj čovek najbolje zna svu tehnologu i da taj tim svakoga dana polaže račune. Da to bude operativni tim od 8 do 10 ljudi, da svaki dan budu na vezu i da dobijem izveštaj šta smo uradili na evropskom putu.

- Molio bih vas za EKSPO, menjajte i domaće firme koje nisu u stanju da odgovore. Uvek smo davali domaćim kompanijama, ali oni ne mogu da prate Kineze. Dobro su uradili stambene obejkte, ali svuda ostalo je mučenje. Kinez može da radi, da bude u baraci i da radi za sve praznike, naš radnik ne može. Idite u Uzbekistan, vidite kako napreduje. Ne možemo neradom da pobedimo nekoga. Rešavajte stvari u kriznim situacijama, postoji problem ne može da sleti avion u Mostaru, gledate očajne ljude koji mraju da se vrate kućama a ne mogu. A ono što je naš posao i da se izvinite 100 puta, platite smeštaj, pokažite im bre pažnju, da brinete o tim ljudima. Vi ste tu da budete u službi građana i naroda.

Tražio je opet da se formira tim za evrointegracije što pre, i da koliko sutra da krene da se radi na tome.

Apostolović je rekao da se moramo maksimalno angažovati na ispunjavanju prelaznih merila za poglavlja 23 i 24.

- Ministarstvo pravde se ubrzalo, ali to mora duplo brže. Nemoguće da u našim planovima stoji da te zakone usvajamo tek krajem ove godine. Sugerišem svakom ministru da sagleda godišnji izveštaj EK o napretku. Prosto bi nam ocene bile bolje, moramo da se ubrzamo. Skoro smo pri kraju otvaranja klastera 2, unutrašnje tržište, kao i klastera 5. To su resursi, poljoprivreda i kohezija.

Ministar Lončar kaže da je potrebno, da bi se rešili problemi, to je da se predsednik uključi.

- Odgovorno vam kažem, morate vi da se uključite. Imam i poruku za građane Srbije. Dugo sam na ovom mestu, građani moraju da znaju da je bitno da vi budete na čelu Srbije. Biće mnogo tri do šest meseci, ako ne budete tu, da nestane državno zdravstvo. A građani neka razmisle šta to znači. Svi smo zaboravili šta je bilo. Dokazane vrednosti naše politike i zdravstva, koje su bile na vlasti pre ove garniture, nisu uspele da izgrade nijedan dom zdravlja, nijednu bolnicu. Na gama nož se išlo u Tursku, to je bio let na mesec, da ne pričamo o povratku naših lekara. Mladi se ne sećaju, jer su bili mali, ovi drugi očigledno hoće da zaborave. Zato svi građani Srbije treba da znaju, ako ne budete tu, državnog zdravstva neće biti, raspašće se, a privatnici neće moći da preuzmu sve to. To je ono što građani treba da znaju i da imaju na umu - rekao je Lončar.

Vučić je rekao da je ministar Lončar jedan od retkih ljudi koji se javlja svakome, i koga zna i koga ne zna.

- Zlatibore ti si jedan od ljudi koji uđe u operacionu salu, pa čim izađeš i završiš operaciju, pa opet uđeš. Nije to problem, problem je koliko novca ulažemo. Znam šta je urađeno, srećan za 2 porodilišta u Beogradu, u Nišu, nove klinčke centre, Užice mora da krene dase radi, do Prokuplja da ćemo do 1. marta otovriti novu bolnicu. Najvažnija zrgada u čitavoj Toplici. Nije sporno da je urađeno, samo pitam jel moguće da je problem sanitetom koji ne košta ništa. Od besa bih skočio u ovo staklo ispred - kaže Vučić.

- Petkoviću, hoću sastanak sa predstavnicima našeg naroda sa KiM, da dodatno pomognemo našem narodu. Sve vas molim, ovo je godina u kojoj ćemo se iznenađivati vestima svakih dva dana. Gde će bombardovati svakoga tek onako. Grade se pozicije za novi poredak u svetu. I mi moramo tu da radimo, ne može da se okrenu dva telefona pa ste se umorili. Trči bre na teren odmah. Rešavaj probleme. Hoću da ljudi vide da se obrimo svi zajedno, neće ljudi da mu kačiš sliku sa Sejšela i Maldiva, Londona i Pariza svakih tri dana.

- 2021. godine zaključkom Vlade zaduženje za Srbija gasa za regionalne gasovode, danas je 2026. godina da imaš u vidu Bajatoviću. Pet godina ničega, želim da vam kažem znajući jer sam vem rekao dve stvari najbitnije - hrana i voda. Cela Srbija je u rpoblemu, svi su krivi u proteklih 40 godina Srbija ima problema na severu sa vodom, i u centralnoj Srbiji, ima u Beogradu, kao i za kanalizaciju. Projekat Čista Srbija moramo da menjamo to, imamo bezbor problema krenuli smo preambiciozno. 2019. godine moj kabinet je u pisanom dopisu pokrenuli smo pitanje vode i to smo krenuli da tretiramo tek od prošle godine. Jel vi stvarno mislite da Srbija može doveka da subvencioniše dok Zrenjanin neuspešno čeka pare od Beograda. Jel mislite da možete. Jesu li nam zato podelili malim akcionarima NIS, pa su nas tako uništili.

Vučić je poručio da je Bajatović pokušao da ga obmane, i da je još u julu 2021. godine doneto rešenje za izgradnju gasovoda.

- Koga briga za promenu trase. Misliš li da bi bilo koga trebalo to da zanima u Velikoj Plani ili bilo gde - rekao je Vučić.

Predsednik je potom rekao da je njegova želja uvek bila da se narodu pomogne.

- Uvek hoće ljudi put, a tek posle kanalizaciju. A hoće vodu. A vodu nikada nije imao. Kod moje majke u Bečeju smo pili žutu vodu, iz bunara. Hajde ljudi, prošlo je od tada 40 godina, od kada sam bio dečak. Tih pet milijardi da se stavi u plan do 2035, da se razradi svaka godina, pa da vidimo. Voda je prioritet, ja imam neke ideje kako da to finansiramo, a da se ne oseti značajno - naglasio je on.

Ministar Dejan Vuk Stanković je rekao da je predsednik Vučić dao potpuno iscrpnu dijagnozu stanja u prosveti.

- Dakle prosveti jesu potrebne reforme, posle ove velike krize. Jedna reforma je normativna, a druga praktična. Ako govorimo o normativnom aspektu, mi imamo pripremljena četiri zakona, oni su u proceduri, i pretpostavljam da će biti doneti. Razgovarali smo i sa sindikatima, neke od njihovih predloga ćemo uzeti u razmatranje. Neke predloge ne možemo. Cilj nam je da uspostavimo jasne linije o upravljanju obrazovnim institucijama, da bi sprečili ono što se već dogodilo. Dalje, razmatrali smo promenu strukture upravljanja visokoškolskih ustanova, da osnivač i glavni finansijer ustanova mora imati veći uticaj na njihovo upravljanje. Podržavam i vašu ideju o povećanju konkurentnosti u visokom obrazovanju, dakle mogućnost da strani fakulteti otvore svoje franšize u Srbiji, i da naši to mogu da rade - rekao je Stanković.

- Ma nemoj, neko će da ti uvede Đokića. Što, da prave blokade tamo - zapitao je Vučić.

Naši rezultati su ispod OECD proseka, rekao je Vučić, i istakao da hoće da imamo obrazovanje kao Finska, a ne da se tučemo sa Albanijom.

- Zato i spremamo reformu planova i programa. Spremamo za februar jednu regionalnu konferenciju koja bi na naučni način proučila mogućnost skraćivanja časova, promenu nastavnih planova i programa, kao i usvajanje novih tehnologija. Takođe, moramo podcrtati povratak vaspitne uloge škole, i mislim da ćemo to uspeti da uradimo ako vratimo zainteresovanost dece za sport i umetnost, i tako ih sačuvati od iskušenja da provode vreme u virtuelnom svetu ili na ulici - rekao je Stanković.

Vučić je rekao da je ključno da se deca zainteresuju, a da će problemi organizacione prirode biti rešeni.

- Da vam kažem, veliki Li Kvan Ju, predsednik Singapura, rekao je u jednom danu da je službeni jezik engleski, iako su tamo živeli svi, od Malajaca do Kineza. Dakle ljudi, doneo je odluku. Morate da donosite odluke. Imam pitanje Deki za tebe, ti si došao u najtežem trenutku. Platili smo za Zemunsku gimnaziju 4 miliona evra. Od ptice mleka imaju da piju. I, jel nam ta škola nešto dobro funkcioniše? Peta beogradske elitna, završila Ana Brnabić. Jesu li deca tamo naučila nešto prošle godine? Nisu ništa. Pusti me toga kako škole izgledaju, to radimo više nego ikada i nastavićemo da radimo. Bavite se nastavom i vaspitavanjem. Kažite ljudima koliko nam je manje ljudi na univerzitet upisano - rekao je predsednik.

Promene hitno, izguraćemo sve - razmišljajte o budućnosti naroda, poručio je Vučić ministru Stankoviću.