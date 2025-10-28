PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Taškent, čime je započeo višednevnu zvaničnu posetu Republici Uzbekistan

Foto: Tanjug/Printscreen

Svečani doček kod predsednika Uzbekistana

Predsednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev dočekao je danas predsednika Srbije Aleksandra Vučića u državnoj rezidenciji "Kuksaroj", uz svečani doček, vojne počasti, smotru počasnog stroja i intoniranje himni dve zemlje.

Nakon toga uslediće sastanak dvojice predsednika, a tom prilikom biće razmotrene perspektive za dalji razvoj saradnje i partnerstva dve zemlje.

Foto: Tanjug/Printscreen

Foto: Tanjug/Printscreen

Foto: Tanjug/Printscreen

Foto: Tanjug/Printscreen

Foto: Tanjug/Printscreen

Vučić položio venac na spomenik nezavisnosti u Taškentu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić položio je danas venac na Spomenik nezavisnosti u parku "Novi Uzbekistan" u Taškentu.

Foto: Tanjug/Printscreen

Foto: Tanjug/Printscreen

Foto: Tanjug/Printscreen

Foto: Tanjug/Printscreen

Vučić se oglasio iz Uzbekistana

"Zahvalni i počastvovani srdačnim dočekom u Taškentu.

Očekujem da poseta Uzbekistanu bude važan korak u daljem razvoju prijateljskih i partnerskih odnosa naših dveju zemalja. Uveren da ćemo kroz otvoren i sadržajan dijalog, kao i potpisivanjem niza bilateralnih dokumenata, dodatno osnažiti naše političke veze, unaprediti ekonomsku saradnju, kao i povezivanje u oblasti infrastrukture, poljoprivrede, obrazovanja, kulture i digitalnih tehnologija.

Predstoje nam razgovori koji će doprineti definisanju novih zajedničkih projekata i inicijativa koje će konkretno koristiti građanima obe zemlje, kao i jačanju prisustva Srbije u ovom važnom regionu Centralne Azije.

Srbiju i Uzbekistan povezuju uzajamno poštovanje, razumevanje i iskrena želja za saradnjom, a ovi susreti biće potvrda zajedničke spremnosti da gradimo još čvršće mostove prijateljstva i poverenja", navedeno je uz fotografije sa dočeka na zvaničnom Instagram profilu predsednika Vučića.

Širom grada poruke dobrodošlice na ćirilici

Za predsednika Vučića je na aerodromu priređen svečani doček, gde su ga dočekali predsednik Vlade Republike Uzbekistan Abdula Aripov, zamenik ministra spoljnih poslova Uzbekistana Muzafarbek Madrahimov, gradonačelnik Taškenta Šavkat Umurzakov i ambasador Uzbekistana u Srbiji Ajbek Sakavdinov.

Na aerodromu, ali i širom grada, postavljeni su bilbordi sa likom predsednika Vučića i porukom dobrodošlice, na uzbekistanskom i srpskom jeziku, na kojima piše: "Vaša ekselencijo, Aleksandre Vučiću, predsedniče Republike Srbije, dobro došli u drevni i večni grad Taškent".

Foto: Tanjug

Kasnije tokom dana, predsednik Vučić sastaće se sa predsednikom Uzbekistana Šavkatom Mirzijojevom u državnoj rezidenciji "Kuksaroj", na čiji poziv i boravi u zvaničnoj poseti ovoj zemlji. Na sastanku dvojice lidera biće razmotrene perspektive za dalji razvoj saradnje dve zemlje. Razgovori će se fokusirati na jačanje partnerstava u ključnim ekonomskim sektorima, uključujući mašinstvo, agroindustrijsku oblast, farmaceutsku industriju, informacione tehnologije, digitalizaciju i turizam, kao i druge prioritetne oblasti. Posebna pažnja biće posvećena pitanjima kulturne, humanitarne i obrazovne saradnje, kao i razmeni mišljenja o aktuelnim međunarodnim događajima.

Očekuje se potpisivanje više bilateralnih sporazuma, a održaće se i sastanak dveju delegacija.

U delegaciji sa predsednikom Vučićem su ministar kulture Nikola Selaković, ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, ministar bez portfelja zadužen za oblast međunarodne ekonomske saradnje i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu Nenad Popović i direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihailo Jovanović.



Planom posete predviđeni su i odvojeni susreti Vučića sa predsedavajućom parlamenta Tanzilom Narbajevom i drugim visokim zvaničnicima Uzbekistana, kao i sa predstavnicima velikih kompanija zainteresovanih za ulaganja u Srbiju.

U okviru zvanične posete koja će trajati do 31. oktobra, predsednik Vučić učestvovaće na 43. zasedanju Generalne konferencije UNESCO, koja će biti održana u Samarkandu.

