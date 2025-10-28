PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić boravi od danas do 31. oktobra u zvaničnoj poseti Republici Uzbekistan, gde se sastao sa predsednikom te zemlje Šavkatom Mirzijojevom i potpisao niz bilateralnih sporazuma.

Vučić se obraća medijima

- Imali smo naporan dan, ali veoma plodonosan i produktivan. Uzbekistan je zemljea u napredku, do 45 miliona ljudi. Svake godine imaju po milion beba, predsednik nas je dočekao na čudesan način. Ne postoji mesto u Taškentu gde nema bilbodra, plakata, naših zastava i veoma zahvalan. Potpisali smo danas zajedničku deklaraciju Srbije i uZbekistana. Uzbekistan nije podržao nezavisnost Kosova, i uvek je bio uz nas, uprkos Organizacije Islamske konferencije. Mi smo dužni da vodimo računa o takvim prijateljima, da pokažemo veći stepen prijateljstva. Razgovarali smo danas o stvaranju ambijenta za učestale konsultacije, dugo smo razgovarali, ne pamtim da sam sa nekim imao tet a tet sastanak od 2 sata - relkao je Vučić.

- Razgovarlai smo sami, pričali o situaciji u Ukrajini i svetu. Oni imaju sličnu sudbinu, kao i imi, nalaze se na raskrsnici puteva, imaju odnose sa KInom, RUsojim, SAD, odličn ose razumemo imamo iste pritiske.

- Želim da građani Srbije znaju da mi u narednih 8 meseci, otvaramo nove avio linije, otvorićemo novu liniju do Kazahstana, do Bakua, Azerbejdžana, i posle do Taškenta. Iak osmo mala zemlja, iako naša kompanije uspešna, uvek se trudimo dao ktrivamo nova mesta, tržišta. Potpisali smo nove sporazume, nadam se u budućnosti sporazume o slobodnoj tgovini, ekonomskoj saradnji.. Oni daju čak milion ljudi na godišnjem nivou da uče o IT sektoru, mi smo mogl isa ponosom dau kažemo na naše rezulate. Moraćemo mnogo više novca da ulažemo u budućnosti ,a odakle više novca, n isam ne znam .Ali ne smemo da propustimo u vrstu revolucije.

- Vidim ogromne mogućnosti za saradnju naših zemalja, dogovorili smo politiku pdoršku u svim organizacijama ii nstitucijama. Sutra imamo naporan dan, sutra otvaranje konferencije UNESKA.

- Imaćete ovde tržište sa 50 miliona ljudi, tešk oda možem oda računamo na Španiju, Italiju, tu će tržište biti zauzeto. Gledam šta možemo da naučimo uvek, gde god da odem. Nisam upoznao tako marljivog čoveka, zna svako mesto, selo, sekciju koloseka železničkog. Ima snove u različitim oblastima. Neztaposlenost kada je on došao na vlast bila je 42 posto, sada je 5,5 posto. Kada je došao na vlast ukupan BDP 30 milijardi, sada je 155 milijardi.

- Dižu nove hotele, ve se gradi, neverovatno kako ljudi rade. Nivo investiicja je ogroman, preko 40 milijardi, ovde ima Ševrolet fabriku, Kinezi... To vam govori kolik osu ljudi uspešni, naravno da učimo. Pitao sam ga da mi kaže šta mi možem odalje da uradimo, on gleda da uključuje mladost, one koji imaju više energije.

- Imam jednu dobru vest, ne bih se ni setio, mi smo završili kompletnu garantu šemu od 40 miliona za stanove od 25 do 30 godina za ljude. 3.755 ugovora, imamo još 300 stotine ovih dana i još 500 koji će biti potpisani. Time smo zavbršili, prosečno je uzeto Negde oko 80 hiljada evra je iznos kredita, najviše je u Beopgradu , a Centralna Srbija je 59 posto. Beograd je 15 posto, Novi Sad 7 posto, 3 posto su Niš, Subotica i još jedan grad. I ostalo su druga mesta, ali dobra vest je da smo večeras se dogovorili, da odmah produžimo za 200 miliona evra. Tako da mladi ljudi javljajte se, nikada nećete imati povoljniju priliku po ovako povoljnim uslovima. Ne postoji nijedna država na svcetu kjoja može da vam da čisitju i bolju priliku od ove.

Govoreći o NIS-u, kaže:

- Zamislite da ja tražim od američke vlade to i to. E baš vam hvala američki pratneri, moje je da kažem da sam razumeo poruku, nisam vas ombanjivao ni rpe mesec dana kada sam najavio sankcije i kada sam rekao da će biti Amerikanci nepopustljivi. Rekao sam da ne mogu da garantujem da ću da nacionalizujem rusku imovinu. Mrzim taj preriod od 45 do 49, Srbija mora da živi, da diše, imam obavezu prema građanima Srbijem. Moram da obezbedim da imamo dovoljno naftnih derivata. Imamo na dnvenom nivou probleme, štabove, možda čemo za koji dan uspeti da produžimo rad rafineriuje, možda do 20 novembra, ali to nam problem neće rešiti. Mi moramo zimu da dočekamo spremni, tu nam je i mazut. Mazut koristite u toplana, da povećate kalorijsku vrednost uglja, da imamo za svaki slučaj. Milion stvari radimo na dnevnom nivou, puca mi glava od brojeva. I sve to ne našom krivicom. Pitanje je u svemu tome električne energije, ako je tačno da će zima biti najhladnija. Bezbroj problema, imamo najgoru hidrološku situaciju u poslednjih 36 godina, neverovatno. A kada dogovorim uvoz nafte sa Orbanom, oni izađu sa izjavom da li je neko uništio, bacio neku bombu, bog zna. Ili samo od sebe, što mi je čudno, više ni od MOL-a ne možemo da očekujemo. Večeras ću da zovem Orbana da vidim, ali rešićemo to.

- Molim američke partnere ako me čuju, da nam ne uvode sekundarne sankcije za naše institucije, makar da nas pusto do sredine decembra, a onda da nam najave 7 dana ranije, da obezbedimo sigurnu budućnost našim bankama i drugim koje rade u našem sistemu.

- Prihvatam krivicu za sve na planeti, svima sam ja kriv. Krivac sam svakome u Zagrebui, Sarajevu, Prištini, a vidim i sve čeđće u Vašingtonu, Moskvi, Brisleu. Vidim da sam i u Banjaluci postao kriv, ne znam zbog čega, ali meni Banjealuka niakd neće biti kriva. Toliko je to glupa tvrdnja gospodina Rifata Fejzića, ne znam šta bih vam rekao.

- Oni rukovode i upravljaju prostestima, ja sam mislio da su to neki studenti, a vidim da Radomir Lazović zna sve kako će i šta da bude. Čestitamo na tome što je preuzeo studenstko- blokaderske demonstracije i njemu i Savi Manojloviću. Ljudi je trebalo da to od početka znaju, da je to partijsko upravljanje. Šta god oni radili, država je uvek bila trpljiva, mirna i odgovorna. Biće takva i taj dan i svak idrugi dan. Oni ne idu zbog toga da izraze pijetet, ima ljudi koji to hoće, a oni koji se bave organizacijom nikad im to nije bi ocilj. Bitno je da se nastvi ispitivanje odogovrnosti i da se dođe do lica koja su kriva. A to što oni hoću, to je davno prošlo vreme.

Vučić iz Uzbekistana: Potpisali smo veliki broj bilateralnih sporazuma

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravi u Taškentu u zvaničnoj poseti Republici Uzbekistan.

- Danas smo potpisali veliki broj bilateralnih sporazuma koji su dodatno učvrstili naše uzajamno opredeljenje da jačamo sveukupne odnose između Srbije i Uzbekistana.Obuhvatili smo razne oblasti saradnje, od ekonomije, zdravstva, kulture i sporta, do inženjerstva, veštačke inteligencije i naprednih tehnologija.

- Potpisivanje sporazuma krunisali smo i na simboličan način – zajedno sa predsednikom @mirziyoyev_sh posadio sam drvo u Aleji počasnih gostiju u Taškentu.

- Ovaj čin prijateljstva i poverenja još jednom je potvrdio bliske odnose Srbije i Uzbekistana, kao i zajedničko uverenje da saradnju treba negovati i razvijati u duhu uzajamnog poštovanja - napisao je Vučić na društvenoj mreži Instagram.

Sastanak delegacija Srbije i Uzbekistana

U državnoj rezidenciji "Kuksaroj" u Taškentu počeo je sastanak delegacija Srbije i Uzbekistana, u prisustvu predsednika Vučića i predsednika Mirzijojeva.

Sastanku prisustvuju ministar kulture Nikola Selaković, ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, ministar bez portfelja zadužen za oblast međunarodne ekonomske saradnje i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu Nenad Popović i direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihailo Jovanović.

Sastanak Vučića i Mirzijojeva

Predsednik Vučić imao je sastanak sa predsednikom Uzbekistana u državnoj rezidenciji "Kuksaroj" u Taškentu.

Svečani doček kod predsednika Uzbekistana

Predsednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev dočekao je danas predsednika Srbije Aleksandra Vučića u državnoj rezidenciji "Kuksaroj", uz svečani doček, vojne počasti, smotru počasnog stroja i intoniranje himni dve zemlje.

Nakon toga uslediće sastanak dvojice predsednika, a tom prilikom biće razmotrene perspektive za dalji razvoj saradnje i partnerstva dve zemlje.

Vučić položio venac na spomenik nezavisnosti u Taškentu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić položio je danas venac na Spomenik nezavisnosti u parku "Novi Uzbekistan" u Taškentu.

Vučić se oglasio iz Uzbekistana

"Zahvalni i počastvovani srdačnim dočekom u Taškentu.

Očekujem da poseta Uzbekistanu bude važan korak u daljem razvoju prijateljskih i partnerskih odnosa naših dveju zemalja. Uveren da ćemo kroz otvoren i sadržajan dijalog, kao i potpisivanjem niza bilateralnih dokumenata, dodatno osnažiti naše političke veze, unaprediti ekonomsku saradnju, kao i povezivanje u oblasti infrastrukture, poljoprivrede, obrazovanja, kulture i digitalnih tehnologija.

Predstoje nam razgovori koji će doprineti definisanju novih zajedničkih projekata i inicijativa koje će konkretno koristiti građanima obe zemlje, kao i jačanju prisustva Srbije u ovom važnom regionu Centralne Azije.

Srbiju i Uzbekistan povezuju uzajamno poštovanje, razumevanje i iskrena želja za saradnjom, a ovi susreti biće potvrda zajedničke spremnosti da gradimo još čvršće mostove prijateljstva i poverenja", navedeno je uz fotografije sa dočeka na zvaničnom Instagram profilu predsednika Vučića.

Širom grada poruke dobrodošlice na ćirilici

Za predsednika Vučića je na aerodromu priređen svečani doček, gde su ga dočekali predsednik Vlade Republike Uzbekistan Abdula Aripov, zamenik ministra spoljnih poslova Uzbekistana Muzafarbek Madrahimov, gradonačelnik Taškenta Šavkat Umurzakov i ambasador Uzbekistana u Srbiji Ajbek Sakavdinov.

Na aerodromu, ali i širom grada, postavljeni su bilbordi sa likom predsednika Vučića i porukom dobrodošlice, na uzbekistanskom i srpskom jeziku, na kojima piše: "Vaša ekselencijo, Aleksandre Vučiću, predsedniče Republike Srbije, dobro došli u drevni i večni grad Taškent".

Kasnije tokom dana, predsednik Vučić sastaće se sa predsednikom Uzbekistana Šavkatom Mirzijojevom u državnoj rezidenciji "Kuksaroj", na čiji poziv i boravi u zvaničnoj poseti ovoj zemlji. Na sastanku dvojice lidera biće razmotrene perspektive za dalji razvoj saradnje dve zemlje. Razgovori će se fokusirati na jačanje partnerstava u ključnim ekonomskim sektorima, uključujući mašinstvo, agroindustrijsku oblast, farmaceutsku industriju, informacione tehnologije, digitalizaciju i turizam, kao i druge prioritetne oblasti. Posebna pažnja biće posvećena pitanjima kulturne, humanitarne i obrazovne saradnje, kao i razmeni mišljenja o aktuelnim međunarodnim događajima.

Očekuje se potpisivanje više bilateralnih sporazuma, a održaće se i sastanak dveju delegacija.

U delegaciji sa predsednikom Vučićem su ministar kulture Nikola Selaković, ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, ministar bez portfelja zadužen za oblast međunarodne ekonomske saradnje i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu Nenad Popović i direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihailo Jovanović.

Prethodno, Vučić je položio je venac na Spomenik nezavisnosti u parku "Novi Uzbekistan" u Taškentu.

Planom posete predviđeni su i odvojeni susreti Vučića sa predsedavajućom parlamenta Tanzilom Narbajevom i drugim visokim zvaničnicima Uzbekistana, kao i sa predstavnicima velikih kompanija zainteresovanih za ulaganja u Srbiju.

U okviru zvanične posete koja će trajati do 31. oktobra, predsednik Vučić učestvovaće na 43. zasedanju Generalne konferencije UNESCO, koja će biti održana u Samarkandu.

