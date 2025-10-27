Politika

VOJVOĐANSKI SEPARATISTI POSLALI JASNU PORUKU Nemojte nam dolaziti 1. novembra ako ćete da srbujete i kosovarite (FOTO)

В.Н.

27. 10. 2025. u 19:09

Vojvođanski separatisti oglasili su se na društvenoj mreži "X"

Foto: Printskrin

Vojvođanski separatisti poslali su tamo jasnu poruku:

- Nemojte nam dolaziti prvog novembra da srbujete i kosovarite!

Kažu: "Pun nam je kufer toga..."

Foto: Printskrin

 

