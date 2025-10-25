Politika

DRŽAVNA SEKRETARKA REAGOVALA NA LAŽNO SAOPŠTENJE MSP: Izmišljaju i kreiraju diplomatske spletke

25. 10. 2025. u 21:55

DRŽAVNI sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije Nevena Jovanović reagovala ja na izmišljeno saopštenje Ministarstva spoljnih poslova.

ДРЖАВНА СЕКРЕТАРКА РЕАГОВАЛА НА ЛАЖНО САОПШТЕЊЕ МСП: Измишљају и креирају дипломатске сплетке

Foto: MSP

- Onda kada kao protivnici pozicija Srbije i politički intriganti ne možete da nađete problematične elemente u stvarnim saopštenjima Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, pa odlučite da izmišljate svoja i kreirate diplomatske spletke. Zatim sve to “profesionalno” krenu da šire i neki mediji u našoj zemlji - napisala je Jovanović na društvenoj mreži Iks.

