DRŽAVNA SEKRETARKA REAGOVALA NA LAŽNO SAOPŠTENJE MSP: Izmišljaju i kreiraju diplomatske spletke
DRŽAVNI sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije Nevena Jovanović reagovala ja na izmišljeno saopštenje Ministarstva spoljnih poslova.
- Onda kada kao protivnici pozicija Srbije i politički intriganti ne možete da nađete problematične elemente u stvarnim saopštenjima Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, pa odlučite da izmišljate svoja i kreirate diplomatske spletke. Zatim sve to “profesionalno” krenu da šire i neki mediji u našoj zemlji - napisala je Jovanović na društvenoj mreži Iks.
POKROVSK PRED PADOM, RUSKI VOJNICI U CENTRU GRADA: "Situacija je više nego kritična, ubijaju nam ljude"
NAJMANjE 250 ruskih vojnika nalazi se u Pokrovsku, gde učestvuju u uličnim borbama i ubijaju ukrajinske vojnike, posebno operatere dronova, prenosi Ukrajinska pravda pozivajući se na oficire iz dve brigade koje deluju u tom području.
25. 10. 2025. u 19:17
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
ZEMLjOTRES USRED DNEVNIKA: Voditeljka se obratila u strahu: "Nadam se da će biti sve u redu" (VIDEO)
DOK je čitala vesti u noćnom Dnevniku, prekinuo ju je zemljotres...
24. 10. 2025. u 19:43
