MILOŠ VUČEVIĆ OBJAVIO SPEKTAKULARAN VIDEO SA ŠETNJI PROTIV BLOKADA U POŽAREVCU "Puno mi je srce kada vidim reke ljudi"
PREDSEDNIK Srpske napredne stranke i savetnik predsednika republike Miloš Vučević podelio je spektakularan video nastao tokom večerašnjih šetnji protiv blokada u Požarevcu.
- Puno mi je srce kada večeras vidim reke ljudi na našim ulicama, ustala je Srbija, slobodarska i neustrašiva - napisao je Vučević na svom Instagram nalogu.
BONUS VIDEO
