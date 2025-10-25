Politika

MILOŠ VUČEVIĆ OBJAVIO SPEKTAKULARAN VIDEO SA ŠETNJI PROTIV BLOKADA U POŽAREVCU "Puno mi je srce kada vidim reke ljudi"

V.N.

25. 10. 2025. u 20:02

PREDSEDNIK Srpske napredne stranke i savetnik predsednika republike Miloš Vučević podelio je spektakularan video nastao tokom večerašnjih šetnji protiv blokada u Požarevcu.

МИЛОШ ВУЧЕВИЋ ОБЈАВИО СПЕКТАКУЛАРАН ВИДЕО СА ШЕТЊИ ПРОТИВ БЛОКАДА У ПОЖАРЕВЦУ Пуно ми је срце када видим реке људи

Foto: Printscreen

 - Puno mi je srce kada večeras vidim reke ljudi na našim ulicama, ustala je Srbija, slobodarska i neustrašiva - napisao je Vučević na svom Instagram nalogu.

BONUS VIDEO

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

GRADONAČELNIK ZAGREBA OŠTAR: Tompsonovi koncerti biće ZABRANJENI u prostorima u nadležnosti grada ako se ponovi ustaški pozdrav
Region

0 0

GRADONAČELNIK ZAGREBA OŠTAR: "Tompsonovi koncerti biće ZABRANjENI u prostorima u nadležnosti grada ako se ponovi ustaški pozdrav"

"KONSULTOVALI smo se i sa koalicijskim partnerima u Zagrebu, odnosno SDP-om, i oni se slažu sa ovim stavom. U sledećih nekoliko nedelja ćemo se dogovarati s Gradskom skupštinom oko pravila koja će važiti za sve izvođače i organizatore te propisati neprihvatljivost korišćenja tog ustaškog pozdrava i bilo kakav poziv na diskriminaciju i rasizam na koncertima i drugim događajima koji se odvijaju u prostorima kojima upravljaju gradska preduzeća i gradske ustanove - na sličan način kako je to primera radi propisano u pravilima UEFA za sportske događaje."

25. 10. 2025. u 14:01 >> 14:14

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal