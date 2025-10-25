Politika

NAROD SLOŽNO PROTIV BLOKADA: Veličanstveni prizori iz Požarevca (VIDEO)

25. 10. 2025. u 18:56

VELIKI broj građana okupio se danas u Požarevcu kako bi rekli dosta blokadama i teroru.

НАРОД СЛОЖНО ПРОТИВ БЛОКАДА: Величанствени призори из Пожаревца (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Reke ljudi slivale su se niz ulice u Požarevcu, a građani su poslali složnu i jedinstvenu poruku "Dosta je blokada".

U Požarevcu, Kraljevu i Vranju danas su održani skupovi i šetnje građana protiv blokada, na kojima se, prema procenama MUP-a, okupilo oko 39.600 građana, koji su poručili da žele život bez blokada i da se slobodno kreću, rade i uče.

Pogledajte kako je to izgledalo u Požarevcu:

