NAROD SLOŽNO PROTIV BLOKADA: Veličanstveni prizori iz Požarevca (VIDEO)

VELIKI broj građana okupio se danas u Požarevcu kako bi rekli dosta blokadama i teroru.

Foto: Novosti

Reke ljudi slivale su se niz ulice u Požarevcu, a građani su poslali složnu i jedinstvenu poruku "Dosta je blokada".

U Požarevcu, Kraljevu i Vranju danas su održani skupovi i šetnje građana protiv blokada, na kojima se, prema procenama MUP-a, okupilo oko 39.600 građana, koji su poručili da žele život bez blokada i da se slobodno kreću, rade i uče.

Pogledajte kako je to izgledalo u Požarevcu: