NAROD SLOŽNO PROTIV BLOKADA: Veličanstveni prizori iz Požarevca (VIDEO)
VELIKI broj građana okupio se danas u Požarevcu kako bi rekli dosta blokadama i teroru.
Reke ljudi slivale su se niz ulice u Požarevcu, a građani su poslali složnu i jedinstvenu poruku "Dosta je blokada".
U Požarevcu, Kraljevu i Vranju danas su održani skupovi i šetnje građana protiv blokada, na kojima se, prema procenama MUP-a, okupilo oko 39.600 građana, koji su poručili da žele život bez blokada i da se slobodno kreću, rade i uče.
Pogledajte kako je to izgledalo u Požarevcu:
POKROVSK PRED PADOM, RUSKI VOJNICI U CENTRU GRADA: "Situacija je više nego kritična, ubijaju nam ljude"
NAJMANjE 250 ruskih vojnika nalazi se u Pokrovsku, gde učestvuju u uličnim borbama i ubijaju ukrajinske vojnike, posebno operatere dronova, prenosi Ukrajinska pravda pozivajući se na oficire iz dve brigade koje deluju u tom području.
25. 10. 2025. u 19:17
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
ZEMLjOTRES USRED DNEVNIKA: Voditeljka se obratila u strahu: "Nadam se da će biti sve u redu" (VIDEO)
DOK je čitala vesti u noćnom Dnevniku, prekinuo ju je zemljotres...
24. 10. 2025. u 19:43
Komentari (0)