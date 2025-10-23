"REČ JE O TIPIČNOM HIBRIDNOM RATU" Vučić: Razbijaju prostorije SNS-a, spaljuju, opet oni žrtve - Jesmo li svi budale?

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je u svom obraćanju na RTS-u o hibridnom ratu koji se vodi protiv Srbije.

- Zato što se u našoj zemlji — uvek sam spreman da saslušam drugu stranu i prihvatam opozicione zakonske predloge, ali mene interesuje život ljudi u našoj zemlji. Očekujete da lažem sebe, vas i sve druge, a na to ne pristajem! Moje je da govorim istinu.

- Reč je o tipičnom hibridnom ratu ,gde se kroiste svi, nemaju ideologiju, nemaju ništa, samo mržnju koju gaje. Oni koji drugačije misle upucaju čoveka, jeste li videli posle sat vremena, oni žrtve. Oni pucaju u Vrnjačkoj banji, oni su žrtve. Razbijaju prostorije SNS-a, spaljuju, opet oni žrtve. Jesmo li mi svi budale ili šta se zbiva. Nijednom nismo hteli tuču sa njima, sukobe na ulicama, policija je uvek izbegavala sukobe. Opet su oni žrtve. - rekao je Vučić.