PUCANJ, MUŠKARAC PADA, A ONDA PLAMEN: Ovako je blokader ranio običnog čoveka - jeziv snimak iz Ćacilenda (VIDEO)

В. Н.

23. 10. 2025. u 09:07

BLOKADER Vladan Anđelković izvršio je jeziv teroristički akt kada je pucao u običnog čoveka koji se nalazio u Ćacilendu, a potom i spalio šator.

ПУЦАЊ, МУШКАРАЦ ПАДА, А ОНДА ПЛАМЕН: Овако је блокадер ранио обичног човека - језив снимак из Ћациленда (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Na snimku koji je juče tokom vanrednog obraćanja pokazao predsednik Aleksandar Vučić, zabeleženo je kako nevina žrtva, nakon što je blokader ispalio hice u nju, pada na trotoar. U sledećem trenutku, vidi se plamen u jednom od šatora, pokuljao je i gusti crni dim. 

Trenutak kada blokader puca na običnog čoveka pogledajte na priloženom video-snimku:

Predsednik Vučić sinoć je posetio građane koji su se okupili u Ćacilendu, povodom terorističkog akta blokadera.

Govoreći o stanju ranjenog Milana Bogdanovića, predsednik je izjavio:

 - Dobro se oseća, on je vredan, jak i hrabar čovek. Rekao je: ‘Ma nije to ništa’- kazao je on.

Ranije je Vučić posetio Milana Bogdanovića koji je ni kriv ni dužan primio metak jer neko nije mogao da istrpi da postoje ljudi koji drugačije misle i drugačije vide budućnost Srbije, iako nikog nisu ugrozili.

- Imate svi pozdrave od Milana. Bogdanović mi je tražio da se uskoro nađemo u Ćacilendu i ja sam mu to obećao - poručio je predsednik.

