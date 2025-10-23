PUCANJ, MUŠKARAC PADA, A ONDA PLAMEN: Ovako je blokader ranio običnog čoveka - jeziv snimak iz Ćacilenda (VIDEO)
BLOKADER Vladan Anđelković izvršio je jeziv teroristički akt kada je pucao u običnog čoveka koji se nalazio u Ćacilendu, a potom i spalio šator.
Na snimku koji je juče tokom vanrednog obraćanja pokazao predsednik Aleksandar Vučić, zabeleženo je kako nevina žrtva, nakon što je blokader ispalio hice u nju, pada na trotoar. U sledećem trenutku, vidi se plamen u jednom od šatora, pokuljao je i gusti crni dim.
Trenutak kada blokader puca na običnog čoveka pogledajte na priloženom video-snimku:
Predsednik Vučić sinoć je posetio građane koji su se okupili u Ćacilendu, povodom terorističkog akta blokadera.
Govoreći o stanju ranjenog Milana Bogdanovića, predsednik je izjavio:
- Dobro se oseća, on je vredan, jak i hrabar čovek. Rekao je: ‘Ma nije to ništa’- kazao je on.
Ranije je Vučić posetio Milana Bogdanovića koji je ni kriv ni dužan primio metak jer neko nije mogao da istrpi da postoje ljudi koji drugačije misle i drugačije vide budućnost Srbije, iako nikog nisu ugrozili.
- Imate svi pozdrave od Milana. Bogdanović mi je tražio da se uskoro nađemo u Ćacilendu i ja sam mu to obećao - poručio je predsednik.
