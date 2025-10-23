Politika

OVO JE RASPAD SISTEMA, SVAKI PLENUM ZA SEBE: "Bogu hvala da smo na vreme provalili lažnu studentsku listu"

В. Н.

23. 10. 2025. u 08:33

NAKON objave plenumaša iz Novog Sada da Đilasova anketna komisija nije dobrodošla u Novom Sadu, komentari samo ređaju.

ОВО ЈЕ РАСПАД СИСТЕМА, СВАКИ ПЛЕНУМ ЗА СЕБЕ: Богу хвала да смо на време провалили лажну студентску листу

Foto: Printskrin

Na društvenim mrežama bruje o raspadu sistema u redovima blokadera. 

"Ovo je raspad sistema, svaki plenum za sebe, gde je još nešto ostalo", "Ništa osim pešačenja i biciklarenja više nismo u stanju da uradimo", "Bogu hvala da smo na vreme provalili lažnu studentsku listu" - samo su neki od komentara.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEKA JESEN BOLJE ZVUČI UZ AUDIO BM

NEKA JESEN BOLjE ZVUČI UZ AUDIO BM