OVO JE RASPAD SISTEMA, SVAKI PLENUM ZA SEBE: "Bogu hvala da smo na vreme provalili lažnu studentsku listu"
NAKON objave plenumaša iz Novog Sada da Đilasova anketna komisija nije dobrodošla u Novom Sadu, komentari samo ređaju.
Na društvenim mrežama bruje o raspadu sistema u redovima blokadera.
"Ovo je raspad sistema, svaki plenum za sebe, gde je još nešto ostalo", "Ništa osim pešačenja i biciklarenja više nismo u stanju da uradimo", "Bogu hvala da smo na vreme provalili lažnu studentsku listu" - samo su neki od komentara.
